Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог буде перміщувати свою техніку та особовий склад далі від кордону. Однак для ЗСУ поки ще існує певна загроза.

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Не проводили заходів безпеки

За словами Світана, росіяни не проводили ніяких безпекових заходів, бо не вірили у рішення США, принаймні щодо застосування ракет М31 з дальністю 80 кілометрів для системи HIMARS. Саме тому на відстані 60 кілометрів до кордонів з Україною стояв російський ЗРК С-300/400, який знищили ЗСУ.

Не знаю, що там росіяни збивали. "Зенітно-ракетний комплекс С-400 збив ракети М31, при чому сам "помер" – таке цікаве збиття у них виходить. Знищення відбулось за графіком,

– підкреслив військовий експерт.

Що будуть робити росіяни

Світан розповів, що тепер росіяни спробують перемістити свої зенітно-ракетні комплекси, штаби, системи управління, місця перебування особового складу, техніку та ремонтні бази приблизно за 10 кілометрів від кордону з Україною.

Вони це вже робили після того, як ми отримали HIMARS і ракети М31 на лінію фронту на Донбасі, в Херсонській та Запорізькій областях,

– зазначив військовий експерт.

Однак він також додав, що для ЗСУ є небезпека. ЗРК С-300 має дальність 100-120 кілометрів. Тобто ракети М31 з дальністю 80 кілометрів до них не дотягнуться.

Тому нам важливо працювати з Байденом. Білим домом для того, що дозволили або зняли заборону на роботу ракетами ATCMS М39 – це касетні боєприпаси, які будуть доволі успішно "накривати" і ЗРК, і аеродроми, і площадки для армійської авіації Росії,

– зауважив Світан.

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