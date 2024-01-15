Самая дорогая потеря после "Москвы": во сколько Forbes оценил сбитый российский самолет А-50

Самолет радиолокационного обнаружения А-50 был сбит над Азовским морем вечером 14 января. Сначала об этой вероятности сообщил ряд телеграм-каналов, впрочем, информация требовала подтверждения из официальных источников.

Главнокомандующий Валерий Залужный днем 15 января написал, что А-50 и Ил-22 действительно уничтожены. Он поблагодарил Воздушные силы "за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье". На Ил-22 был воздушный командный пункт.

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Журналисты Forbes оценили стоимость сбитого А-50: сколько стоит российская "игрушка"

По оценке Forbes, стоимость базовой версии А-50 составляет 330 миллионов долларов, модернизированной – около 500 миллионов долларов. Если самолет уничтожен, это самая дорогая потеря РФ после крейсера "Москва" (750 миллионов долларов),

– написали они.

Какие модели А-50 и какая их стоимость

В издании отметили, что самолет-разведчик А-50 был произведен в СССР в 1978–1985 годах. Это целый авиационный радиолокационный комплекс на базе Ил-76.

Усовершенствованные версии А-50 – это модернизированные варианты А-50М и А-50У и экспортные А-50И и А-50ЭИ.

330 миллионов долларов – базовая стоимость А-50. Конечно, модернизированные версии гораздо дороже.

"В 2020 году Индия закупила у России два самолета А-50ЭИ на сумму около миллиарда долларов. То есть, по оценке Forbes, стоимость одного экспортного варианта самолета А-50 составляет около 500 миллионов долларов", – подсчитали медийщики.

Сколько А-50 есть у россиян

14 января, то есть сразу в день поражения, стали говорить о том, что в России очень мало этих самолетов и еще меньше людей, которые умеют на них работать.

"Всего у России 16 самолетов А-50 различных конфигураций. В 2014-м она начала разрабатывать новую версию – А-100. Однако эта программа была заблокирована западными санкциями в сфере авиации и электроники. Вероятно, Россия больше не может производить или модернизировать эти авиационные комплексы", – пишет Forbes.

Действительно ли А-50 поражали раньше

Была информация о том, что такой самолет-разведчик ранее поражали – на аэродроме в Беларуси 26 февраля 2023 года. Это произошло на военном аэродроме Мачулищи.

Тогда партизанская диверсия задела А-50У. Взрывы повредили переднюю и центральную части самолета, авионику и радиолокационную антенну.

Была повреждена самая современная версия авиационного комплекса А-50У, в котором установлен новый радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами обнаружения низкопольных и малозаметных воздушных целей. Стоимость самолета-разведчика в конфигурации А-50У может даже превышать экспортный вариант А-50ЕІ,

– отметили журналисты.

Тогда Украина официально не прокомментировала повреждения, но Юрий Игнат говорил, что у него есть свои источники, поэтому доверяет такой информации.

Наше государство пишет военную историю

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения никто никогда не сбивал. Возможно, это сделал "блуждающий Patriot".