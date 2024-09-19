Горит все: в Торопце до сих пор продолжаются пожары на складах боеприпасов – спутниковые снимки

В российском городе Торопец ночью 18 сентября прогремели мощные взрывы, после чего там начались пожары на складах с боеприпасами. Огонь на этих складах до сих пор не могут обуздать.

Об этом стало известно из спутниковых снимков, которые получили журналисты проекта "Схемы". На этом складе в Торопце хранились ракеты типа "Искандер" и "Точка-У".

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Как выглядит место поражения в Торопце

На снимках со спутника Planet Labs, которые показали журналисты, видны последствия пожара, длившегося еще 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

Последствия атаки по складам боеприпасов в Торопце / Видео "Радио Свободы"

Также на кадрах можно увидеть воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов.

Как выглядит склад в Тверской области России после обстрела / Видео "Радио Свободы"

Журналисты подчеркнули, что это результат атаки украинских беспилотников на склад Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России. Он расположен на территории воинской части №11777 в городе Торопец Тверской области.

Склады Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России горит / Видео "Радио Свободы"

В телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что, предварительно, на складах хранилось до 30 тысяч тонн различного боевого комплекта, в частности "Искандеры", "Точки-У", КАБы, "Грады", 82 миллиметровые мины и тому подобное.

Взрыв в Торопце имел сейсмический след, который был зарегистрирован как землетрясение магнитудой почти 3 балла,

– писала мониторинговая команда канала.

Последствия возгорания в Торопце после атаки: смотрите видео

Журналисты Defense Express также заметили, что именно в рядах новых укрытий, которые по декларациям врага отвечали всем строгим требованиям, видны огромные воронки. В то же время пострадали и старая часть склада, которая была более просто защищена.

Пострадали новая и старая часть складов в Торопце / Фото Defense Express

К слову, источники 24 Канала сообщали, что СБУ вместе с Силами обороны были причастны к атаке на склады в Торопце. После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация.