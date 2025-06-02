Операция "Паутина" поразила мир: как на феерическое уничтожение авиации России реагируют за рубежом

СБУ провела молниеносную операцию, уничтожив 34% стратегической авиации России. Как на это чудо современной войны реагируют в мире.

Отметил мастерство украинских спецслужб даже Илон Маск, что в последнее время только критикует Украину. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как в мире реагируют на спецоперацию СБУ "Паутина"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что теперь российские самолеты стратегической авиации будут "на 30% меньше нарушать воздушное пространство НАТО".

Подтверждается, что в наших интересах безопасности иметь в качестве союзника сильную, устойчивую и хорошо вооруженную Украину,

– добавил он.

Украинские удары вглубь России вполне поддержали и в Норвегии. Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде заявил, что "Украина, имеет полное право наносить удары по военным объектам на всей территории России".

Он отметил, что Украина атакует объекты именно военного назначения, чего не скажешь о России.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил то же самое.

"Поздравляем Украину с блестящим ударом по российским военно-воздушным силам. Украинцы – несокрушимые и технологически блестящие. Они делают все возможное, чтобы бить по военным целям, тогда как Путин без разбора уничтожает мирных жителей. Пришло время для Великобритании и ЕС поддержать законопроект Линдси Грэма о вторичных санкциях против России. Пора сжимать тиски вокруг Путина и завершать эту войну", – заявил он.

Лучше убить лучника, чем пытаются сбивать стрелы!

– написал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Писатель и морской пехотинец Алекс Голинг обратил внимание на всплеск критики в отношении Украины, якобы это она провоцирует эскалацию.

"Интересно, сколько людей вдруг выныривает из всех щелей, чтобы назвать успешные украинские операции "опасной эскалацией", – но при этом молчали, когда сотни дронов и ракет падали на Украину в течение последней недели...", – говорит он.

Доктор философии Лондонской школы экономики и политических наук, который называет себя летописцем агрессии России, Майкл Маккей заявил, что Украина сделала мир намного безопаснее.

"Уничтожив большое количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, которые использует российское террористическое государство, украинские силы сделали мир намного безопаснее. Пока остальной мир отстраненно наблюдает и отказывается бороться, украинцы делают то, что необходимо. Спасибо вам, защитники", – отметил он.

Бывший конгрессмен Адам Кинсингер поздравил всех с Днем апокалипсиса российских Военно-воздушных сил.

Другой конгрессмен Дон Бэкон кратко прокомментировал событие: "Путин посеял ветер, а теперь пожинает вихрь".

На событие отреагировал даже Илон Маск, который в последнее время не выражает большой любви Украине.

Он ответил на сообщение совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магвайера, который кратко описал последствия атаки и назвал это "поворотным моментом истории войн".

Дроны – это будущее войны. Пилотируемая авиация – нет,

– написал на это Маск.

Напомним, накануне СБУ провела операцию "Паутина", которая готовилась полтора года. Целью атак БпЛА стали российские аэродромы. На территорию России фурами доставили дроны и когда из определенных мест, они выпускали их прямо из грузовиков неподалеку аэродромов. К атаке 1 июня было привлечено 117 дронов.