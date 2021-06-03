Уничтожение Украины – безумная цель Путина – посол Мельник

Существует угроза нападения России на Украину в любой момент. Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что причиной этого является желание президента России Владимира Путина уничтожить Украину.

Мельник отметил, что ситуация у границ, по-прежнему остается очень напряженной, ведь лишь незначительную часть российских войск на самом деле отвели.

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Тяжелая техника осталась на местах. Поэтому посол отметил, что угроза войны отнюдь не исчезла.

Что означало стягивание войск к границам

По словам посла, это были не только угрозы с российской стороны, так как реальная опасность остается до сих пор. Он отметил, что Путин хотел не только протестировать новую администрацию США и правительство Германии, он хотел сконцентрировать на нашей границе от 100 до 120 тысяч солдат, оснащенных новейшим оружием.

Путин желает уничтожить Украину

Накануне президент Владимир Зеленский тоже заявил , что говорить о деэскалации еще рано. Он предупредил, что в любой момент до конца сентября Россия может атаковать Украину.

Мельник рассказал, что план Путина по-прежнему, заключается в уничтожении Украины как независимого государства.

Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина – это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму,

– сказал посол.

Есть ли угроза со стороны Беларуси

Дипломат утверждает, что со стороны Украины нет никаких проблем с Беларусью, потому что она не рассматривает Минск как противников.

Хотя Мельник признал, что с большой озабоченностью наблюдает за усиленной поддержкой со стороны Путина самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако посол отметил, что наибольшая опасность развязывания новой агрессии Кремля просматривается именно с юга, то есть с территории оккупированного Крыма.

Встреча Лукашенко и Путина: что известно

Заметим, недавно Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Это произошло на фоне принудительной посадки самолета в Минске и задержания Романа Протасевича.

После этого Лукашенко заявил, что Россия даст Беларуси оружие, а также, что в случае конфликта российские войска будут переброшены на протяжении суток.

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