Минус 20 миллионов долларов: ГУР уничтожило "Панцирь", катер и станцию управления дронами оккупантов

В ночь на 30 июля операторы Главного управления разведки успешно поразили три важные военные цели российских оккупантов. Все они находились на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма.

Об этом сообщили в ГУР.

Какие объекты россиян удалось уничтожить?

По данным ГУР, на временно оккупированной части Херсонской области был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Также украинские разведчики провели атаку на патрульный катер проекта 1100М "Сарган", который находился в Керчи на временно оккупированном Крымском полуострове.

Еще одной целью стала наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами "Форпост", расположенная в Евпатории.

В ГУР отметили, что ориентировочная стоимость комплекса "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов, а патрульного катера "Сарган" – около 6 миллионов долларов. Общие потери российской армии в результате этой операции оцениваются в более чем 20 миллионов долларов. В разведке подчеркнули, что борьба против российских оккупационных войск продолжается.

Новые поражения украинских разведчиков: смотрите видео

Ранее, в ночь на 27 июля, украинские разведчики уничтожили в оккупированном Крыму российский береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Удар был нанесен вблизи мыса Фиолент, где оккупанты использовали систему для радиоразведки, перехвата сигналов и подавления связи. По данным ГУР, комплекс является одним из самых ценных средств РЭБ в российской армии и имеет дальность действия до 5 тысяч километров. Его уничтожение существенно ослабляет возможности оккупантов по контролю радиоэфира и подавлению связи.

Напомним, что в ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов России. В частности, были поражены склад морских беспилотных катеров в Крыму, два стратегических железнодорожных моста – "Сиваш" возле Чонгара и мост в районе Владиславовки, которые оккупанты используют для переброски войск и техники.

Также под удар попали подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота России в Севастополе, ремонтно-восстановительная база в Крыму, склад материально-технических средств в Херсонской области и склад российских беспилотников вблизи Токмака в Запорожской области.