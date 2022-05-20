Уничтоженное оружие, из которого обстреливали Харьков: фото из бывшего склада оккупантов

Украинские защитники продолжают выявлять и ликвидировать склады с вражескими боеприпасами, которыми били по украинским городам. На одном из таких хранились боевые машины пехоты, ракетные системы и артиллерийские снаряды.

Как сообщили источники 24 каналу, из сдетонированной техники враг обстреливал Харьков. К счастью, продвинуться вглубь региона оккупантам не удалось.

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Место, где россияне хранили технику: фоторепортаж



Место, где хранилось оружие, которое обстреливало Харьков / Фото 24 канал

Из-за масштабных разрушений локации трудно идентифицировать, что именно находилось в распоряжении русских военных. Однако остатки свидетельствуют, что вражеские подразделения привезли на наши земли немало бронированной техники, в частности, танк Т-80. Похоже, ее планировали использовать для продвижения в Харьков.

Как сейчас выглядит место, где хранилось вражеское оружие, которое обстреливало Харьков / Фото 24 канал

Кроме техники на бывшем складе оказываются до сих пор несдетонированные снаряды.



Место, где хранилось оружие, которое обстреливало Харьков / Фото 24 канал

Состав с техникой, как и другие позиции, враг использовал для любых нужд. Здесь же, рядом с уничтоженной бронетехникой, разбросан мусор от российских сухпайков.



Место, где хранилось оружие, которое обстреливало Харьков / Фото 24 канал

Для предотвращения повторных обстрелов точная локация, где сейчас наши защитники уничтожают вражескую технику, не разглашается. Однако известно, что Вооруженным Силам Украины удается вытеснить оккупантов на Харьковском направлении. А такие кадры свидетельствуют, что на отдельных участках уже началась зачистка территории.

Как сейчас выглядит место, где хранилось враждебное оружие, которое обстреливало Харьков / Фото 24 канал

Ситуация в Харьковской области: главное

20 мая захватчики ударили по центру Лозовой на Харьковщине. Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетных обстрелов пострадали 8 человек. В их числе девочка 11 лет. Отмечается, что 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Чтобы хоть как-то противостоять ВСУ, оккупанты пытались мобилизовать украинских мужчин во временно оккупированном Изюме. Однако никто не вызвался стать в ряды русской армии.

Тем временем россияне продолжили жестоко бить по Харькову. 19 мая они обстреляли Киевский район Харькова, Северную Салтовку, Большие Хутора, Чугуевский район, Балаклейскую общину и Циркуны. Всюду сообщали о жертвах и раненых.

19 мая сообщили, что с 5 мая в Харьковской области освободили 23 населенных пункта. Вечером того же дня Генштаб добавил, что сейчас продолжаются боевые действия в районах сел Тернова и Борщева.

По состоянию на 18 мая, на Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточились на удержании занятых ранее позиций. В то же время отдельные подразделения производят огненное поражение украинских защитников, а также гражданских городов. В некоторые х регионах фиксировали контратаки, нацеленные на восстановление утраченных рубежей.

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