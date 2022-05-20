Як повідомили джерела 24 каналу, зі здетонованої техніки ворог обстрілював Харків. На щастя, просунутися вглиб регіону окупантам не вдалося.

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Місце, де росіяни зберігали техніку: фоторепортаж



Місце, де зберігалась зброя, що обстрілювала Харків / Фото 24 канал

Через масштабні руйнування локації важко ідентифікувати, що саме знаходилося в розпорядженні російських військових. Однак залишки свідчать, що ворожі підрозділи привезли на наші землі чимало броньованої техніки, зокрема танк Т-80. Схоже, її планували використати для просування у Харків.

Як зараз виглядає місце, де зберігалась ворожа зброя, що обстрілювала Харків / Фото 24 канал

Окрім техніки на колишньому складі виявляються досі нездетоновані снаряди.



Місце, де зберігалась зброя, що обстрілювала Харків / Фото 24 канал

Склад із технікою, як і інші позиції, ворог використовував для будь-яких потреб. Тут же, поруч зі знищеною бронетехнікою, розкидане сміття від російських сухпайків.



Місце, де зберігалась зброя, що обстрілювала Харків / Фото 24 канал

Для запобігання повторних обстрілів, точна локація, де зараз наші захисники знищують ворожу техніку, не розголошується. Утім, відомо, що Збройним Силам України вдається витіснити окупантів на Харківському напрямку. А такі кадри є свідченням, що на окремих ділянках уже розпочалося зачищення території.

Як зараз виглядає місце, де зберігалась ворожа зброя, що обстрілювала Харків / Фото 24 канал

Ситуація на Харківщині: головне

20 травня загарбники вдарили по центру Лозової на Харківщині.Олег Синєгубов повідомив, що через ракетний обстріл постраждало 8 осіб. Серед них дівчинка 11 років. Зазначається, що 7 осіб госпіталізували до медичних установ.

Щоб хоча б якось протистояти ЗСУ, окупанти намагалися мобілізувати українських чоловіків у тимчасово окупованому Ізюмі. Проте ніхто не зголосився стати до лав російської армії.

Тим часом росіяни продовжили жорстоко гатити по Харкову. 19 травня вони обстріляли Київський район Харкова, Північну Салтівку, Великі Хутори, Чугуївський район, Балаклійську громаду та Циркуни. Усюди повідомляли про жертв та поранених.

19 травня повідомили, що з 5 травня на Харківщині звільнили 23 населені пункти. Увечері того ж дня Генштаб додав, що наразі тривають бойові дії в районах сіл Тернова та Борщова.

Станом на 18 травня, на Харківському напрямку російські окупанти зосередилися на утриманні зайнятих раніше позицій. Водночас окремі підрозділи здійснюють вогневе ураження українських захисників, а також цивільних міст. У деяки х регіонах фіксували контратаки, націлені на відновлення втрачених рубежів.

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