Уничтожены 14 БпЛА и ракета: в Воздушных силах уточнили результативность ВСУ во время атаки

Ночью 23 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили ракеты и дроны-камикадзе.

Однако наши силы ПВО отработали отлично. Всего было уничтожено 14 вражеских беспилотников.

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Сколько уничтожено вражеских целей 23 октября

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 23 октября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

Дронами-камикадзе враг атаковал с юга (мыс Чауда, Крым). Направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины.

Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. Беспилотник не установленного типа, по всей вероятности, был запущен с северной границы.

В результате силы ПВО уничтожили все воздушные цели:

13 БПЛА "Shahed-136/131",

1 управляемую авиационную ракету Х-59,

1 ударный БпЛА (тип не установлен).

Кстати, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что большинство вражеских дронов было уничтожено именно на Юге Украины.

Над Днепропетровщиной уничтожили ракету

В Днепропетровской ОВА сообщили, что утром 23 октября наши воздушные силы сбили ракету. Военные из ПВК "Восход" уничтожили ее над Синельниковским районом области.

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