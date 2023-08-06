Уничтожены 3,5 тысячи целей, 40 Героев Украины: как бойцов поздравляют с днем Воздушных сил ВСУ

В Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Поздравили военных, которые защищают украинское небо, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Николай Олещук.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что военные уничтожили ориентировочно 350 российских самолетов и вертолетов. Владимир Зеленский отметил, что военные за время войны совершили более 14 тысяч боевых вылетов, пишет 24 Канал.

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Воздушные силы уничтожили более 3,5 тысячи воздушных целей врага – 350 самолетов и вертолетов, 1 200 крылатых и 24 баллистических ракет, более 2 тысяч беспилотников и 13 "неимеющих аналогов" "Кинжалов",

– заявил генерал-лейтенант.

Командующий Воздушными силами ВСУ рассказал, что за 1,5 года полномасштабной войны:

более 3200 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами;

40 из них – звание Героя Украины.

Николай Олещук рассказал, что Воздушным силам удалось сохранить контроль над небом Украины: смотрите видео

Воздушные силы ВСУ поздравили Верховный Главнокомандующий и Главнокомандующий



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил бойцов за их стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба.

Залужный поздравил Воздушные силы ВСУ: смотрите видео

Владимир Зеленский рассказал, что военные Воздушных сил ВСУ совершили более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны.

Каждый – это героизм. Каждый – это результат для Украины. Каждый – это приближение нашей победы. Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил – всех воинов-авиаторов, наших зенитчиков, специалистов радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!

– заявил Верховный Главнокомандующий.