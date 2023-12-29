Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что 45 уничтоженных самолетов за 2023 год – это более 10% от общего боевого авиапарка оккупантов.
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Уничтожаем не только самолеты
Как отметил Свитан, Россия не может произвести такое же количество самолетов за один год. Поэтому у них постепенно уменьшается доступный парк самолетов, которые они могут использовать в боевых действиях. Также важно, что удается уничтожать и российских лётчиков.
Одно дело – самолеты. Другое дело – летчики. Самолет можно условно за год сделать. А летчика первого класса подготовить – это 7 – 8 лет. И до 10 лет, чтобы у него был налет по крайней мере более 1000 часов. Поэтому это серьезные потери как для арсенала самолетов, так и для летного состава.
– отметил Свитан.
Это отличный результат работы украинских сил ПВО. Важно, что удается уничтожать российские самолеты как из старых советских зенитных ракетных комплексов, так и из современных западных ЗРК.
Уничтожение российской авиации: коротко
- С начала полномасштабного вторжения России понесла колоссальные потери. По состоянию на 29 декабря там потеряли более 357 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5953 танка, 11033 боевых бронированных машин, 8417 артиллерийских систем, 938 РСЗО, 620 средств ПВО, 329 самолетов и т.д.
- Кроме того, недавно украинские защитники сбили три российских Су-34 на Юге, еще один – на Донетчине и Су-30СМ – над акваторией Черного моря.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как нашим защитникам удалось осуществить эти операции. Иногда оккупанты залетают слишком близко к линии фронта, чтобы как можно дальше забросить управляемые авиационные бомбы.