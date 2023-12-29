Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що 45 знищених літаків за 2023 рік – це більш ніж 10% від загального бойового авіапарку окупантів.

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Знищуємо не лише літаки

Як наголосив Світан, Росія не може виготовити таку ж кількість літаків за один рік. Тому у них поступово зменшується доступний парк літаків, які вони здатні використовувати у бойових діях. Також важливо, що вдається знищувати й російських льотчиків.

Одна справа – літаки. Інша справа – льотчики. Літак можна умовно за рік зробити. А льотчика першого класу підготувати – це 7 – 8 років. І до 10 років, щоб у нього був наліт принаймні більш ніж 1000 годин. Тому це серйозні втрати як для арсеналу літаків, так і для льотного складу,

– зазначив Світан.

Це – чудовий результат роботи українських сил ППО. Важливо, що вдається знищувати російські літаки як зі старих радянських зенітних ракетних комплексів, так і з сучасних західних ЗРК.

Знищення російської авіації: коротко