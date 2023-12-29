Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що 45 знищених літаків за 2023 рік – це більш ніж 10% від загального бойового авіапарку окупантів.
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Знищуємо не лише літаки
Як наголосив Світан, Росія не може виготовити таку ж кількість літаків за один рік. Тому у них поступово зменшується доступний парк літаків, які вони здатні використовувати у бойових діях. Також важливо, що вдається знищувати й російських льотчиків.
Одна справа – літаки. Інша справа – льотчики. Літак можна умовно за рік зробити. А льотчика першого класу підготувати – це 7 – 8 років. І до 10 років, щоб у нього був наліт принаймні більш ніж 1000 годин. Тому це серйозні втрати як для арсеналу літаків, так і для льотного складу,
– зазначив Світан.
Це – чудовий результат роботи українських сил ППО. Важливо, що вдається знищувати російські літаки як зі старих радянських зенітних ракетних комплексів, так і з сучасних західних ЗРК.
Знищення російської авіації: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росії зазнала колосальних втрат. Станом на 29 грудня там втратили понад 357 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5953 танків, 11033 бойових броньованих машин, 8417 артилерійських систем, 938 РСЗВ, 620 засобів ППО, 329 літаків тощо.
- Крім того, нещодавно українські захисники збили три російських Су-34 на Півдні, ще один – на Донеччині та Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як нашим захисникам вдалося здійснити ці операції. Інколи окупанти залітають занадто близько до лінії фронту, щоб якнайдалі закинути керовані авіаційні бомби.