Уничтожены танки, вертолет К-52, и "Орланы": защитники на Донбассе отбили 5 атак врага

4 июня 2022 , 23:51
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Источник:

фейсбук Группировка Объединенных сил

Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов. Они ежедневно наносят им значительные потери.

Таким образом, украинские воины приближают нашу победу. Операции по ликвидации врага проводят и на Донбассе в частности, где сейчас ведутся самые жестокие бои.

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Защитники на Донбассе отразили 5 атак врага

На Донецком и Луганском направлениях вдоль всей полосы обороны враг применяет различные типы оружия для атак и наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. При этом ВСУ изо всех сил дают им отпор.

Так, украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили на этом направлении сегодня 5 атак российского врага. При этом на трех локациях продолжаются бои.

4 июня военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 3 танка;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 26 единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Потери врага по состоянию на 101 день войны

Украинские воины не прекращают наносить колоссальные потери российским оккупантам. Те терпят такие потери, что скоро в бой с нашими защитниками вступать будет некому и ни с чем. По состоянию на 4 июня украинские воины ликвидировали около 31 050 захватчиков . Потери врага выглядят так:

  • личного состава – 31 050 человек;
  • танков – 1 376 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 379 единиц,
  • артиллерийских систем – 680 единиц,
  • реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
  • средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
  • самолетов – 210 единиц,
  • вертолетов – 175 единиц,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,
  • крылатых ракет – 122 единицы,
  • кораблей /катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,
  • специальной техники – 52 единицы.

При этом в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются по разным направлениям, поэтому оценить ситуацию потерь врага точно – невозможно.

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  • 4 июня украинским гвардейцам удалось уничтожить вражеский БМП и весь взвод российских оккупантов в Донецкой области. Но на этом они не могли остановиться и вывели из строя еще семь единиц боевой техники врага.
  • Также сегодня в оперативном командовании "Север" сообщили об успешном уничтожении вражеского вертолета в небе Донбасса .
  • Украинские воины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" не отстают от своих собратьев по другим направлениям. Им удалось ликвидировать многие россияне за 4 июня – уничтожили два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Также россияне потеряли 60 человек личного состава и техники.

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Автор: Марта Касіянчук