Уничтожены, в плену, или пытаются оборонять Кременную: что с оккупантами под Лиманом

Несмотря на то, что наступление на Лиман было очевидным, российские оккупанты не успели покинуть позиции. Им этого, собственно, и не позволило высшее руководство.

Судьба оккупантов под Лиманом

Что произошло с российской группировкой, которая была окружена в районе Лимана, в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла выйти колоннами или малыми группами. Сейчас какая-то часть пытается занимать оборону в Кременной,

– отметил Сергей Череватый.

Спикер объяснил, что наши военные продолжают работу по стабилизации в городе. Отлавливают остатки оккупантов (они есть по лесам), занимаются разминированием территории – много мин разного типа, растяжек, "лепестков".

Сергей Череватый отметил, что оборона противника возле Лимана была "очень мощной". По его словам, кроме недавно мобилизованных, там были российские военные, в том числе 752-й мотострелковый полк, подразделение "Барс 13", "Российский легион" и "Союз добровольцев Донбасса".

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Вечером 1 октября украинские военные сообщили об освобождении Лимана и взятии его под контроль.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ сообщали, что российская группировка в районе Лимана окружена – их около 5 тысяч, но цифра может быть уже меньше.

Они просили у своего командования разрешения выйти, но получили отказ.

Британская разведка сообщила о возможных колоссальных потерях при попытке покинуть Лиман. Для этого российские захватчики использовали единственную дорогу, которую они по состоянию на 1 октября еще контролировали.

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