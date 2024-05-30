Не просто поражено, а уничтожено: Юсов рассказал детали удара по катерам в Крыму

Главное управление разведки на рассвете уничтожило два вражеских катера у берегов временно оккупированного Крыма. Речь идет о лодках типа "Тунец". В ГУР МО рассказали детали.

Сегодня состоялась очередная успешная операция спецподразделения "Group 13" ГУР МО по ликвидации корабельно-катерного состава вражеского Черноморского флота, в результате чего было поражено два катера. Такие действия украинских бойцов принесли неутешительные последствия для оккупантов, поскольку восстановлению эти суда не подлежат. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Подлежат ли восстановлению пораженные российские "Тунцы"

Есть разные виды "Тунцов". Еще водится немного в нашей акватории российский "Тунец", но теперь уже российский глубоководный. И повара из Главного управления разведки сегодня очень хорошо его поджарили,

– подчеркнул Юсов.

По его словам, враг учится и пытается прятать свои корабли и катера от Сил обороны Украины, используя новые дополнительные методы защиты. Сегодня противник, чтобы защитить эти суда, активно использовал авиацию, поскольку совершил аж 32 вылета.

В частности, оккупанты применяют стрелковое оружие, артиллерию, а также и другие средства, среди которых и инженерные сооружения. Впрочем, несмотря на все вышеупомянутые меры, все это было предусмотрено подразделением, специалистами ГУР, операторами украинских отечественных дронов Magura V5.

"Два "Тунца" не просто поражены, а собственно уничтожены, они не подлежат восстановлению и присоединились к будущим экспонатам", – заявил представитель ГУР МО.

Он также пояснил, что эти катера российские захватчики использовали для перевозки личного состава, боекомплектов, разведки, наблюдения, а также борьбы с украинскими беспилотниками.

Это означает, что уничтожение таких вражеских средств откроют дополнительные возможности для украинских Сил безопасности и обороны, которые обязательно будут использованы.

Что известно об этой операции еще: главное