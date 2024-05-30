Сьогодні відбулася чергова успішна операція спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО по ліквідації корабельно-катерного складу ворожого Чорноморського флоту, внаслідок чого було уражено два катери. Такі дії українських бійців принесли невтішні наслідки для окупантів, оскільки відновленню ці судна не підлягають. Про це в етері телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Чи підлягають відновленню уражені російські "Тунці"

Є різні види "Тунців", ще водиться трохи у нашій акваторії російський "Тунець", але тепер уже російський глибоководний. І кухарі з Головного управління розвідки сьогодні дуже гарно його підсмажили,

– наголосив Юсов.

За його словами, ворог вчиться та намагається ховати свої кораблі та катери від Сил оборони України, використовуючи нові додаткові методи захисту. Сьогодні противник, аби захистити ці судна, активно використовував авіацію, оскільки здійснив аж 32 вильоти.

Зокрема, окупанти застосовують стрілецьку зброю, артилерію, а також й інші засоби, серед яких й інженерні споруди. Втім, попри всі вищезгадані заходи, усе це було передбачено підрозділом, фахівцями ГУР, операторами українських вітчизняних дронів Magura V5.

"Два "Тунця" не просто уражено, а власне знищено, вони не підлягають відновленню і доєднались до майбутніх експонатів", – заявив представник ГУР МО.

Він також пояснив, що ці катери російські загарбники використовували для перевезення особового складу, боєкомплектів, розвідки, спостереження, а також боротьби з українськими безпілотниками.

Це означає, що знищення таких ворожих засобів відкриє додаткові можливості для українських Сил безпеки та оборони, які обов'язково будуть використані.

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