Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал 24 Каналу эту разработку. Он считает, что данный проект может быть довольно перспективным.

Смотрите также Быстрее чего-либо в море: в CNN показали, на что способен украинский морской дрон-камикадзе

"Судя по внешнему виду и как это выглядит на воде, то может быть менее заметно для наблюдения систем врага, чем надводные объекты. Безусловно, применение ему можно найти, потому что выглядит довольно-таки интересно, впечатляюще. Единственное, что важно понимать, – цену и непосредственно применение. Это моменты, которые влияют", – сказал Мусиенко.

Что известно о подводной лодке

Известно из технических характеристик, что эта разработка может развивать скорость на воде до 80 км/ч, под водой – 50 км/ч. Имеет грузоподъемность на воде до 3 тонн. А также лодка оснащена системой дистанционного управления, что позволяет использовать ее как дрон.

"Я понял намек, что ее можно использовать, как камикадзе. Но важна цена для сравнения с другими дронами – какое конкурентное преимущество. В чем разница и особенности – это могут показать тесты. Перемещение людей с точки зрения выполнения каких-то задач – тоже интересно. Наши разведчики, которые в том числе были и в Крыму, на таких разработках были бы менее заметными для врага", – предположил Мусиенко.

Что известно об украинских морских дронах: основное