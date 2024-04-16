Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував 24 Каналу цю розробку. Він вважає, що даний проєкт може бути доволі перспективним.

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"Судячи із зовнішнього вигляду і як це виглядає на воді, то може бути менш помітніше для спостереження систем ворога, ніж надводні об'єкти. Безумовно, застосування йому можна знайти, бо виглядає доволі-таки цікаво, вражаюче. Єдине, що важливо розуміти, – ціну і безпосередньо застосування. Це моменти, які впливають", – сказав Мусієнко.

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Відомо з технічних характеристик, що ця розробка може розвивати швидкість на воді до 80 км/год, під водою – 50 км/год. Має вантажопідйомність на воді до 3 тонн. А також човен оснащений системою дистанційного керування, що дозволяє використовувати його як дрон.

"Я зрозумів натяк, що його можна використати, як камікадзе. Але важлива ціна для порівняння з іншими дронами – яка конкурентна перевага. В чому є різниця і особливості – це можуть показати тести. Переміщення людей з точки зору виконання якихось завдань – теж цікаво. Наші розвідники, які в тому числі були і в Криму, на таких розробках були б менш помітними для ворога", – припустив Мусієнко.

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