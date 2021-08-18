Уникальная ситуация, – в МИД рассказали, кто помогает с эвакуацией украинцев из Афганистана

Украина не имеет собственного дипломатического представительства в Афганистане. Поэтому министерство иностранных дел вынуждено обращаться за помощью к другим странам.

Для этого привлекают посольства в Таджикистане и Пакистане. Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте также Для эвакуации 150 украинцев: в Афганистан вылетел самолет Минобороны

Николенко: Для усиления привлекли посольства в Таджикистане и Пакистане

"Это очень уникальная ситуация, что Украина организует операцию по эвакуации граждан в стране, где не имеет дипломатического присутствия", – отметил он.

Николенко вспомнил, что в ночь на 16 августа украинский МИД одним из самых первых смог поднять самолет из аэропорта Кабула и вывезти как украинцев, так и представителей других государств. Впрочем, сейчас и в самом деле украинские власти осуществляют операцию по эвакуации, фактически не имея дипломатического присутствия в Афганистане.

Наши посольства в Таджикистане, Пакистане, которые мы привлекли для усиления, занимаются эвакуацией,

– заявил пресс-секретарь ведомства.

И добавил, что все украинцы, которые хотят покинуть страну, должны об этом сообщить посольствам Украины. Именно в таком случае дипломаты смогут спланировать самые безопасные пути эвакуации.

Работаем с международными партнерами, – Николенко об эвакуации украинцев

По словам представителя МИД, для решения вопроса эвакуации украинцев, власть работает с международными партнерами, которые присутствуют в Афганистане. Сейчас часть аэропорта в Кабуле контролируется иностранными войсками, как и часть блокпостов на подъезде к нему.

"С ними ведется работа, чтобы наши граждане могли безопасно сесть на самолет", – подчеркнул Николенко.

Эвакуация украинцев из Афганистана: последние новости