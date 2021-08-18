Уникальная ситуация, – в МИД рассказали, кто помогает с эвакуацией украинцев из Афганистана
Источник:24 канал
Украина не имеет собственного дипломатического представительства в Афганистане. Поэтому министерство иностранных дел вынуждено обращаться за помощью к другим странам.
Для этого привлекают посольства в Таджикистане и Пакистане. Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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Николенко: Для усиления привлекли посольства в Таджикистане и Пакистане
"Это очень уникальная ситуация, что Украина организует операцию по эвакуации граждан в стране, где не имеет дипломатического присутствия", – отметил он.
Николенко вспомнил, что в ночь на 16 августа украинский МИД одним из самых первых смог поднять самолет из аэропорта Кабула и вывезти как украинцев, так и представителей других государств. Впрочем, сейчас и в самом деле украинские власти осуществляют операцию по эвакуации, фактически не имея дипломатического присутствия в Афганистане.
Наши посольства в Таджикистане, Пакистане, которые мы привлекли для усиления, занимаются эвакуацией,
– заявил пресс-секретарь ведомства.
И добавил, что все украинцы, которые хотят покинуть страну, должны об этом сообщить посольствам Украины. Именно в таком случае дипломаты смогут спланировать самые безопасные пути эвакуации.
Работаем с международными партнерами, – Николенко об эвакуации украинцев
По словам представителя МИД, для решения вопроса эвакуации украинцев, власть работает с международными партнерами, которые присутствуют в Афганистане. Сейчас часть аэропорта в Кабуле контролируется иностранными войсками, как и часть блокпостов на подъезде к нему.
"С ними ведется работа, чтобы наши граждане могли безопасно сесть на самолет", – подчеркнул Николенко.
Эвакуация украинцев из Афганистана: последние новости
- Боевики группировки "Талибан" 15 августа 2021 года взяли под контроль всю территорию Афганистана. Они приказали иностранцам покинуть страну.
- В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Кабула 79 человек.
- Представитель МИД сообщил, что сейчас вылететь из страны хотят около 150 человек. Это украинцы афганского происхождения, их родственники, которые являются гражданами Афганистана, а также граждане других государств. Министерство обороны Украины 17 августа отправило самолет, который должен забрать украинцев.
- Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Афганистана нет военных Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии. Там остались частные лица, которые работали на военной базе по контракту.