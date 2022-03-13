Уникальные кадры: в России во время митинга арестовали велосипед
Источник:телеграмм Анатолий Штирлиц
В России в течение воскресенья, 13 марта, происходили антивоенные митинги. На них русские силовики задерживали людей и даже велосипед.
Чтобы задержать велосипед, понадобилось двое силовиков
О том, что россияне живут в своем мире, нам известно давно. В Украине они видят военную угрозу в больницах, роддомах, школах и гражданских домах.
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Но российский маразм гораздо глубже, чем украинцы могли подозревать. Это подтверждает случай на митингах в России.
Российские силовики, вдумайтесь, арестовали велосипед. Что такого плохо сделал двухколесный друг – сложно сказать.
Возможно, он просто был американского или украинского производства. А может, диктатор загрустил в бункере и решил покрутить педали.
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Чтобы задержать бедного и ни в чем невинного велосипеда понадобилось сразу двое силовиков. Наверное, велосипед сильно сопротивлялся, что его пришлось нести.
Смотрите видео задержания велосипеда в России
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