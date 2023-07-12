Уоллес посоветовал Украине быть благодарнее за западную помощь: Зеленский уже ответил

Бен Уоллес – министр обороны Великобритании – заявил, что Украина должна быть благодарнее странам Запада за помощь. Владимир Зеленский уже отреагировал на его слова.

Что сказал Уоллес

Уоллес подчеркнул, что люди якобы хотят видеть больше благодарности от Украины. Он вспомнил о своей поездке в Украину осенью 2022 года.

Обратите внимание Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов, – СМИ

Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы мне дали список,

– заявил Уоллес.

Он добавил, что полномасштабное вторжение длится более 500 дней. За это время использовано множество боеприпасов. Уоллес подчеркнул: он понимает, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. В то же время Великобритания их Украине не будет предоставлять.

Что сказал Зеленский

Оружие, которое получает Украина, помогает спасать жизнь украинцев. Российские оккупанты убивают взрослых и детей и стирают украинские города с лица земли. Чем больше оружия, тем больше спасенных жизней.

Владимира Зеленского попросили прокомментировать это во время разговора с журналистами. Украинский лидер подчеркнул, что между Украиной и Великобританией – хорошие отношения. Украина всегда очень благодарна за помощь.

"Мне кажется, мы всегда были благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – подчеркнул президент.

Когда Алексей Резников заметил, что у них с Уоллесом – хорошие отношения, Зеленский пошутил: "ну так позвони ему".

Уоллес говорил об успехе контрнаступления ВСУ

Риши Сунак также отреагировал на заявление и подчеркнул: Зеленский неоднократно выражал свою благодарность ему и Великобритании.

В конце июня 2023 года Воллес заявил, что контрнаступление героев ВСУ – успешное. За лето украинским воинам удалось освободить больше территорий, чем захватчики захватили в течение зимы. Украинские воины сломали планы оккупантов.