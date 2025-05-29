Услышал громкий треск и полетел вниз, – кинорежиссер из США о падении вместе с балконом в Киеве

Американский кинорежиссер Кристофер Уолтерс упал вместе с балконом в Киеве. Мужчина травмировался. Он требует, чтобы власть проверила все балконы города на аварийность.

Днем глава МВА Тимур Ткаченко сообщил, что на гражданина США в Подольском районе упал балкон. Впрочем, позже оказалось, что балкон обвалился, когда человек стоял на нем, передает 24 Канал.

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Уолтерс рассказал о своем травмировании

Инцидент произошел ночью 25 мая. Кинорежиссер сидел на стульчике на балконе и слушал подкаст.

"Вдруг услышал громкий треск – и в следующую секунду упал на землю вместе с балконом", – вспоминает мужчина. На помощь ему пришла жена Ульяна, которая вызвала скорую помощь.

Уолтерс говорит, что в больнице чувствовал себя дураком: "Я не военный, я не пострадал из-за войны. Я травмировался совершенно случайно. Это было очень странно".

Кинорежиссер призвал власти отремонтировать старые балконы или, по крайней мере, если нет денег, предупредить людей об их аварийности.

Жена Ульяна рассказала Суспильному, что они с мужем живут в этом доме два месяца. Балкон не казался аварийным или опасным на вид.

Этот 3-этажный дом относится к старой жилой застройки, возведен в 1905 году, то есть ему более 120 лет. Балкон, с которого упал режиссер, располагался на втором этаже. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, перелом пальца на ноге и ушибы.