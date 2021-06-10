Упакуем и вывезем, – мэр Ровно сделал скандальное заявление о ромах

На сайте Ровенского городского совета появилась электронная петиция. Ее авторы просят "привлечь к административной и уголовной ответственности ромское население".

Реагируя на это, городской голова Ровно Александр Третяк сказал, что тоже возмущен поведением некоторых ромов. Более того, он пригрозил "запаковать их в автобус и вывезти".

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Третяк заявил, что ему "не хватает слов и толерантности к тому, что цыгане творят в городе"

Городской голова Ровно Александр Третяк рассказал в радиоэфире, что недавно встретил на улице города ромов – и дал им несколько часов, чтобы они убрались восвояси. Но те, мол, пожаловались, что не могут, потому что не ездят поезда и автобусы.

Я вижу, идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье,

– громко заявил Третьяк.

По его словам, наказать ромов за совершенные ими уголовные правонарушения сложно – потому что многие из них не имеют паспортов, регистрации и постоянного проживания.

Я очень сдерживаюсь в эмоциях. У меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе,

– добавил мэр.

И рассказал, что на днях планировал провести заседание с правоохранительными органами, чтобы "решить этот вопрос" и "чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло".

Похожая скандальная история из Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в апреле 2020 прямо во время транслируемого онлайн совещания заявил, что полиция должна вывезти всех ромов которые воруют и мошенничают, на Закарпатье.

После скандала относительно городского головы начали уголовное производство из-за слова, разжигающие межэтническую вражду. Ромы же подали на него в суд за "расистские высказывания".

Заметим, жители Ровно разместили петицию на сайте горсовета с жалобой на "ежедневный произвол ромов".

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