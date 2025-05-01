Упал в Черное море: Силы обороны уничтожили ракетами новейший реактивный дрон России

Новейший реактивный дрон России был уничтожен 29 мая. Сбить его удалось из ракетного комплекса, разработанного ГУР.

Произошло это во время отражения ночной российской атаки беспилотников в Одесской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Ракетный комплекс ГУР уничтожил "Дань-М"

Мобильный ракетный комплекс разрабатывался при поддержке иностранных партнеров. Он оснащен ракетами Р-73.

"Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки", – рассказали в ГУР.

Во время очередной российской атаки бойцы Сил безопасности и обороны Украины обнаружили российский дрон и нанесли по нему удар.

Как оказалось, это был новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-М". Он упал в Черное море.

Ракетный комплекс ГУР уничтожил "Дань-М": смотрите видео

Напомним, что накануне стало известно, что россияне атаковали именно этим БпЛА. Как рассказал специалист по радиосвязи "Флеш", "Дань-М" – это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую Россия переделала на ударный беспилотник.