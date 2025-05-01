Упал в Черное море: Силы обороны уничтожили ракетами новейший реактивный дрон России
- Новейший российский реактивный дрон "Дань-М" был уничтожен ракетным комплексом ГУР во время атаки на Одесскую область.
- Ракетный комплекс, разработан при поддержке иностранных партнеров, оснащен ракетами Р-73 и был использован для уничтожения дрона, который упал в Черное море.
Новейший реактивный дрон России был уничтожен 29 мая. Сбить его удалось из ракетного комплекса, разработанного ГУР.
Произошло это во время отражения ночной российской атаки беспилотников в Одесской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Ракетный комплекс ГУР уничтожил "Дань-М"
Мобильный ракетный комплекс разрабатывался при поддержке иностранных партнеров. Он оснащен ракетами Р-73.
"Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки", – рассказали в ГУР.
Во время очередной российской атаки бойцы Сил безопасности и обороны Украины обнаружили российский дрон и нанесли по нему удар.
Как оказалось, это был новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-М". Он упал в Черное море.
Ракетный комплекс ГУР уничтожил "Дань-М": смотрите видео
Напомним, что накануне стало известно, что россияне атаковали именно этим БпЛА. Как рассказал специалист по радиосвязи "Флеш", "Дань-М" – это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую Россия переделала на ударный беспилотник.