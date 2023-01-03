УПЦ МП нужно забыть о корпоративных интересах и определиться, – эксперт о закрытии церкви

Украинской православной церкви Московского патриархата нужно наконец-то перестать думать о собственных корпоративных интересах. Они должны определиться на чьей стороне находятся.

Об этом 24 каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович. По ее словам, россияне уже начинают рассказывать, что Украина начала войну против "нашей церкви". Они ведь считают УПЦ МП своей, о чем неоднократно намекали.

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По мнению Филипович, представители УПЦ МП наконец-то должны четко определиться, кто они вообще такие: совокупность парафий под управлением Русской православной церкви или реально самостоятельная и независимая церковь.

Поскольку вселенское православие не знает такого статуса, как независимость и самостоятельность управления. А знает только два – автономность и автокефальность. Так четко скажите – хотите быть автономными? А от кого? От Московского патриархата или в его составе или в составе другого? Если автокефальность, то добивайтесь получения томоса,

– отметила Филипович.

Понятно, что УПЦ МП никогда не получит томос от российской церкви. Ведь тогда РПЦ потеряет доминантный статус во вселенском православии. Они часто кичатся, что имеют больше парафий в мире. Это действительно так, но примерно "две пятые" из всех составляют парафии из УПЦ МП.

УПЦ МП нужно наконец-то определиться

По словам Филипович, блокировка Трапезного и Успенского соборов Киево-Печерской лавры – это своеобразный звоночек для УПЦ МП. Хотя там действительно все юридически хорошо – просто истек срок аренды.

Взглянем, что будет дальше. Вы понимаете, что мы, как государство и украинское общество, не заинтересованы в том, чтобы здесь у себя открывать еще один религиозный фронт с Россией. Хотя он в принципе скрыто существует. Надо признать, что это правда,

– заметила Филипович.

По ее словам, в других государствах уже был опыт закрытия православных церквей. Но все происходило без оружия и жесткого принуждения. К примеру, в Болгарии в свое время существовали две православные церкви. Однако государство настойчиво взялось за вопрос и смогло убедить двух митрополитов найти общий язык.

Филипович рассказала о ситуации с УПЦ МП в Украине: смотрите видео

Другая ситуация была в странах Балтии, где до сих пор есть "осколки" РПЦ, прихожане которых преимущественно россияне. Но там образовались независимые православные церкви, куда ходят этнические эстонцы, литовцы или латвийцы.

"Надеемся, что все-таки у представителей УПЦ МП включится сознание". Надо посмотреть на все глазами всех граждан. И вспомнить, что сейчас не столь важна внутрицерковная солидарность, когда стоит вопрос существования государства и украинского народа. Можно на секунду забыть о корпоративном сознании и интересах и встать на защиту общегосударственных интересов. Кому нужна будет УПЦ МП, если не будет Украины? – считает Филипович.

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