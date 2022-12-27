Аренду не продлят: Ткаченко ответил Паше Мерседесу на нытье о выселении из Лавры
Источник:Александр Ткаченко
Александр Ткаченко окончательно подтвердил, что аренду помещений Киево-Печерской Лавры для УПЦ МП не продлят. Так что с 1 января они не смогут проводить там богослужения.
31 декабря 2022 вопрос договора аренды УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Трапезной церкви из Трапезной палаты заканчивается и ее продолжать не будут. Дальнейшее использование имущества Заповедника будет решать комиссия.
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Дни УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре подходят к концу
Министерство культуры Украины рекомендовало генеральному директору Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Александру руднику не продлевать договоры аренды УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Трапезной церкви из Трапезной палаты, которая истекает 31 декабря этого года. Настоящий договор продолжался с 17 июня 2016 года.
Вопрос договора аренды истекает 31 декабря этого года согласно договору 1-6 и 2-6 от 17.06.2016 года "о повременном безвозмездном пользовании религиозной организацией частями культовых зданий, являющихся государственной собственностью. Мы рекомендовали не продлевать аренду с учетом завершения срока действия Договоров и Указом Президента Украины №820/2022 О решении СНБО Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)",
– объяснил Ткаченко.
Это письмо Александр Рудник и направил наместнику Успенской Киево-Печерской лавры – Павлу Лебедю, которого в народе называют Паша "Мерседес". Ему дали понять, что с 1 января 2023 года он не сможет использовать это церковное имущество.
В настоящее время создана межведомственная правительственная комиссия для изучения вопроса дальнейшего использования имущества Заповедника. Соответственно, учитывая, что на Верхней Лавре соглашение истекает, то до окончания срока проверки – использование церковного имущества делается невозможным,
– добавил министр культуры.
Паша "Мерседес" просит "защитить" УПЦ МП
- 1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность. При этом пока Киево-Печерская Лавра не переходила в ПЦУ, таких документов еще никто не принимал. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний уточнил, что переход Киево-Печерской Лавры в ВТО не может быть мгновенным.
- Недавно наместник Киево-Печерской лавры Паша "Мерседес" во время обращение к верующим заявил, что с 1 января священнослужители УПЦ МП могут лишить доступ к главным храмам лавры. Он обращался к ним на русском языке и прибег к циничной манипуляции, сказав, что во времена СССР разрешали молиться, а ныне якобы делают пакости "святой, соборной и апостольской церкви". Почему-то он не упомянул, что в СССР производились массовые аресты и преследования духовенства и религиозных проповедников.
- После этого он записал к президенту 15-минутное видео, в котором жаловался на жизнь, жаловался, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января и просил Зеленского "защитить" УПЦ МП.