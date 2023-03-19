В ВЦУ не пойдут: в УПЦ МП ответили на призыв Эпифания "отвергнуть власть Москвы"
Источник:прессслужба УПЦ МП
Украинская православная церковь московского патриархата ответила предстоятелю Православной церкви Украины Эпифанию, призвавшему братию Киево-Печерской лавры содействовать процессу освобождения от "московского ига".
В УПЦ МП заявляют, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры якобы "провоцирует россиян" и "дает им новые аргументы для оправдания своей агрессии".
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В ВЦУ не пойдут
Представители московского патриархата заявили, что монахи Лавры определились еще 27 января 2023 года, когда заявили, что они "были, есть и будем в Истине и верны своей канонической Церкви и ее Предстоятелю - Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию" и в ВЦУ не пойдут.
В УПЦ МП вспомнили слова представителя президента России Дмитрия Пескова о том, что выселение монахов из Лавры оправдывает цели российской "сделки".
Также церковь напомнила слова монахов Киево-Печерской лавры: они в конце января заявили, что останутся верны своей церкви и ее предстоятелю Онуфрию.
Отрицают связи с Москвой
А еще УПЦ МП снова отрицает свои связи с Москвой: "Во всех церковных и государственных документах написано, что в лавре сегодня совершает богослужение именно Украинская православная церковь.
Ни в одном официальном церковном и государственном документе нет слов "московская церковь" или "московский патриархат".
Выселение монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры: главное
- Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ МП предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.
- Монахи русской церкви вынуждены покинуть территории украинской святыни.
- Конечно, в России не смогли не прокомментировать такое "неуважительное" отношение к представителям УПЦ МП. Российский патриарх Кирилл решил защитить своих "подданных" и призвал "спасти" Лавру.