Пропагандировали прокремлевские взгляды: в Житомирской области разоблачили митрополита и секретаря УПЦ МП

В Украине сообщили о подозрении митрополиту и секретарю УПЦ МП из Житомирской области. Они провоцировали религиозную рознь.

Так, правоохранители задержали руководителя и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП. В течение нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр.

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Что известно о предателях УПЦ МП в Житомирской области

Как стало известно, митрополит в агитационных брошюрах оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним вражеские настроения.

Общий тираж составлял около 50 тысяч экземпляров, которые секретарь епархии – родной брат митрополита – распространял среди священников и верующих религиозной громады.

Весной 2022 года СБУ изъяла пропагандистскую продукцию Житомирской области. Поэтому обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Теперь предателям грозит до 5 лет лишения свободы.

Кстати, кроме этого, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ МП стражи порядка разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих. По данным следствия, деньги, которые прихожане собирали на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022, потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 миллионе гривен.

В Житомирской области разоблачили злоумышленников из УПЦ МП / фото СБУ

СБУ разоблачает митрополитов-предателей