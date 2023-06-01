Пропагандировали прокремлевские взгляды: в Житомирской области разоблачили митрополита и секретаря УПЦ МП
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине сообщили о подозрении митрополиту и секретарю УПЦ МП из Житомирской области. Они провоцировали религиозную рознь.
Так, правоохранители задержали руководителя и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП. В течение нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр.
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Что известно о предателях УПЦ МП в Житомирской области
Как стало известно, митрополит в агитационных брошюрах оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним вражеские настроения.
Общий тираж составлял около 50 тысяч экземпляров, которые секретарь епархии – родной брат митрополита – распространял среди священников и верующих религиозной громады.
Весной 2022 года СБУ изъяла пропагандистскую продукцию Житомирской области. Поэтому обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Теперь предателям грозит до 5 лет лишения свободы.
Кстати, кроме этого, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ МП стражи порядка разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих. По данным следствия, деньги, которые прихожане собирали на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022, потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 миллионе гривен.
В Житомирской области разоблачили злоумышленников из УПЦ МП / фото СБУ
СБУ разоблачает митрополитов-предателей
- Недавно СБУ в Черновцах разоблачила еще одного врага Украины. Настоятелю Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) инкриминируют разжигание межрелигиозной розни.
- А районный суд Кропивницкого впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ МП Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности.
- Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) получил подозрение от СБУ. Как стало известно, 29 мая ему продолжили меру пресечения в виде домашнего ареста.