С джакузи и гаражом на пульте: УПЦ МП продает резиденцию в Прикарпатье

Украина продолжает очищаться от УПЦ МП. В Прикарпатье пророссийские попы выставили на продажу роскошную резиденцию. Жилье – очень "скромное".

Двухэтажный дом расположен в селе Криховцы Ивано-Франковской области. Отмечают, что там есть джакузи и гараж на пульте.

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Имение УПЦ МП оценили в 105 тысяч долларов. Площадь составляет 230 квадратных метров. В общей сложности "скромная" хижина имеет 5 комнат, кухню, два санузла с ванной-джакузи и душем, гараж на пульте.

Очень хорошее и комфортное место для жизни,

– говорится в сообщении.

Фотографии свидетельствуют, что дом расположен вблизи церкви. Впоследствии объявление с сайта пропало. В то же время осталось другое – с более скромным описанием. В то же время цена остается прежней.

Журналисты показали роскошное имущество Паши "Мерседеса"

Ранее журналисты показали в сети, как выглядит роскошное имение Паши "Мерседеса" в Киевской области Еще в 2016 году жилье одиозного митрополита собирались продать за 1 300 000 долларов. В объявлении отмечалось, что дом меблирован мебелью работы английских и итальянских мастеров.

Кроме того, у Паши "Мерседеса" "небольшой" особняк в Печерском районе столицы. Всего – 546 квадратных метров.

В частности, там есть спальня-гостиная, турецкая баня, сауна, бассейн и лифт.

Добирался в свои элитные дома Паша "Мерседес" элитными автомобилями. За жизнь одиозный митрополит собрал небольшой автопарк. К слову, в автомобиле за миллион Паша "Мерседес" не видел ничего необычного. Когда его спрашивали об этом журналисты, митрополит притворно удивленно допытывался: "а что, священник должен идти пешком?"

"Ездим? Да, ездим на автомобилях. У меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего такого", – заявлял митрополит.

Также с Пашей Мерседесом связывают агробизнес "МПЛ Агро".