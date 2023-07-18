В Киево-Печерской лавре собирают деньги на залог Паши "Мерседеса" в ящик для пожертвований

В храмах Украинской православной церкви Московского патриархата разместили ящики для сбора пожертвований на залог экснаместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя. Пользователи соцсетей иронизируют, что в ящик 33 миллиона не влезет.

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев показал фото из Киево-Печерской лавры. Там поставили ящик для сбора средств на залог для Паши "Мерседеса".

Смотрите также Паша "Мерседес" не считает Россию агрессоркой: митрополит УПЦ МП удивил объяснением

В УПЦ МП собирают на залог "Мерседеса"

Сумма залога за Пашу "Мерседеса" составляет 33 миллиона 300 тысяч гривен. Поэтому УПЦ МП решила собрать средства на подозреваемого из своих верующих.

Андрей Ковалев рассказал, что увидел такой ящик в храме святого Агапита Печерского. Попы организовали сбор на залог прямо в ящик для пожертвований.



В храме УПЦ МП собирают деньги на залог "Мерседеса" / Фото Андрея Ковалева

Пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для Вооруженных Сил Украины, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами, – в Киево-Печерской Лавре адепты московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента кремля, так называемого "митрополита Павла , как он сам просил его называть не "Паша "Мерседес", а "Паша Тесла",

– написал Ковалев.

В комментариях предложили дождаться конца сбора средств, а затем передать их в ВСУ. Некоторые пользователи иронизируют, что в ящик 33 миллиона не влезет, однако УПЦ МП нашла выход – на странице Лавры в инстаграмме тоже начат сбор средств на залог Лебедю по реквизитам.

После огласки в сети это сообщение исчезло. Однако остались скриншоты, подтверждающие это.



УПЦ МП организовало сбор на залог "Мерседеса" / Скриншот

Как долго Паша "Мерседес" пробудет в СИЗО