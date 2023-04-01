Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Филиал Русской православной церкви под названием УПЦ МП десятилетиями работал в Украине, подрывая национальную безопасность, однако политической воли на проведение массового в истории обряда "экзорцизма", представители власти, к сожалению, не демонстрировали. Тем не менее, в 2023 году Украина впервые максимально приблизилась к уничтожению влиятельности московских попов.

Чем завершится противостояние за Киево-Печерскую лавру, спрогнозировать трудно, ведь, несмотря на серьезный подрыв позиций УПЦ МП в обществе, работники российской церкви все еще оказывают влияние на многих политиков и силовиков. При этом попы имеют свое силовое крыло и способны спровоцировать кровавое побоище без угрызений совести. Ведь они не посланники бога, а убийцы и офицеры ФСБ. Почему это так, читайте в материале 24 Канала.

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Бога здесь нет

Филиал РПЦ всегда был самой мощной религиозной организацией в Украине. Ведь, во-первых, имела невероятные возможности по инвестициям из Москвы, а во-вторых, проводила крайне агрессивную политику. Ученые манипулировать, обманывать и обменивать отпущения грехов на деньги от бандитов, попы УПЦ МП обладают способностью промывать мозги людям. Прикрываясь религией, священники постоянно "окучивали" политиков разного калибра, правоохранителей и спортсменов. Чтобы получить возможность решать свои вопросы, распространять влияние церкви и пользоваться неприкосновенностью.

Фактически именно это и привело к тому, что ФСБшники в рясах получили в Украине карт-бланш на подрывную деятельность, захватили ряд важнейших религиозных сооружений и наладили огромную сеть подготовки пророссийски настроенного населения.

При этом с верой их деятельность на самом деле ничего общего не имела. Да, попы знают молитвы и прикрываются религией, но почти все они хранят скрытое в сейфах табельное оружие, российские паспорта и удостоверения работников российских спецслужб.

Если вдруг кто до сих пор верит, что УПЦ МП – это о верованиях, эти люди точно никогда не видели, как православные "казаки" по приказу попа бьют беременную плетьми в огромной толпе перед мощами Георгия Победоносца. Поскольку та имела наглость толкаться в толпе, потому пыталась выбежать из душного помещения, чтобы не потерять сознание.

Или же убежденные в благих намерениях священников московского патриархата никогда не слышали как матери умершего некрещеного сына рассказывают об адских муках ее чада. Сходных историй, к сожалению, сотни.

Да и вообще, неужели кому-то действительно может казаться, что призывы к убийству людей во время проповедей, освящение ядерного ракетного комплекса под названием "Сатана" и раздача благословений на войну имеют хоть что-то общее с библейскими учениями о смирении и умеренности? К сожалению, совсем наоборот.



Только в РПЦ/УПЦ МП объединяют веру и готовность к убийству миллионов людей.

Прикрываясь словами об искренней вере, московские попы всегда только продвигали свои нарративы, сдирали с людей деньги и отправляли их львиную часть в Россию.

Поскольку эти одержимые демонами работники вражеских спецслужб имеют очень мощное лобби и целую армию агрессивных сторонников, выгнать их из Украины будет очень тяжело.

Практически каждый связан с нарушениями закона

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, имеющиеся материалы о работниках УПЦ МП свидетельствуют, что абсолютное большинство священников этой "церкви" так или иначе связано с незаконной деятельностью. Кто-то совершал ДТП с пострадавшими, но смог "решить", или вообще развращал несовершеннолетних. Другие же помогали бандитам и террористам скрываться от правоохранителей, и тому подобное.

Впрочем, там помощь побега от следователей, если, например, печально известный отец Виталий Веселый из Свято-Воскресенского храма Славянска в 2014 вообще поселил в Центре православной культуры вооруженную группу Гиркина-Стрелкова перед захватом города.

Когда бойцы СБУ хотели заехать в населенный пункт, именно этот священник организовывал живой щит из своих прихожанок.



Из-за спин прихожанок УПЦ МП стреляли террористы / Фото InformNapalm

Кроме того, священник "путешествовал" по украинским блокпостам и собирал информацию о перемещении военных. Однако после освобождения Славянска Веселый куда-то сбежал. А вот его коллега Олег Хижняков, который также прислуживал оккупантам, спокойно продолжал свою антиукраинскую деятельность.



Протоиерей Олег Хижняков в храме на Соборной площади освящает боевые знамена Гиркина / Фото российских пропагандистов

Более того, правоохранители после освобождения Славянска не нашли никаких доказательств сотрудничества попа с оккупантами, а и в 2017 году он стал духовным советником местных полицейских.



У правоохранителей не было никаких претензий к Хижнякову / Фото прессслужбы полиции Донецкой области

Следует ли говорить, что еще до начала АТО "святые отцы" из Свято-Успенской Святогорской лавры радостно встречали в своих кельях кадыровских головорезов. Также с автоматами и пулеметами и, конечно, возможностью совершать намаз. При этом ни у кого из "служителей бога" не возникало никаких моральных споров. Руководство приказало – нужно выполнять. Знали ли попы, что иноверцы с оружием отправятся убивать? Вопрос риторический. Однако их все устраивало.

Совершенно идейно (и за зарплату, конечно), служил гурьбе "ДНР" иеромонах Свято-Успенского Николая-Васильевского монастыря отец Феофан или Георгий Кратиров. Он в мае 2014 начал уговаривать прихожан взять в руки оружие и уйти на фронт, а также собирал информацию о местах дислокации украинских военных. Некий поп-наводчик и вербовщик в одном лице.

Смотрите видео с допроса отца Феофана:

Впрочем, после задержания в 2015 году преступника отпустили, когда за него вступился лично Виктор Медведчук. По предварительным данным, Кратыров находится на оккупированных территориях.

Российским шпионом также оказался фигурант уголовного производства №22015000000000127 от 28 апреля 2015 года батюшка из Макеевки Алексей Левченко. Этому попу инкриминировали участие в террористической организации.

По данным следователей, он являлся протоиереем Свято-Николаевского храма поселка Григоровка, а также уничтоженного оккупантами Свято-Иверского женского монастыря (находился в непосредственной близости к аэропорту имени Прокофьева). Параллельно с основной деятельностью псевдосвященник возглавлял шпионскую сеть. Он уговаривал прихожан собирать данные об украинских защитниках, а их координаты передавал российским артиллеристам.

Еще одним ярким представителем "искренней веры в доброе и вечное" может служить архимандрит Свято-Успенского Николая-Васильевского монастыря УПЦ МП Александр Дубляженко. Он, согласно материалам уголовного дела №22015050000000344, заведенной 13 августа 2015 года, вообще был пулеметчиком батальона "Восток".

Осенью 2014 года поп добровольно пришел к террористам и устроился на "работу". Впрочем, сразившись пару лет, преступник решил скататься в Мариуполь, где его и задержали. Однако через несколько месяцев суд отменил пребывание Дубляженко под стражей, после чего тот ожидал бегства.

Сколько было среди священников УПЦ МП таких попов-пулеметчиков или наводчиков, трудно даже попытаться догадываться. Почти никто из "церковников" никогда не признавал существование Украины как самостоятельного государства, поэтому, соответственно, ФСБшники в рясах безальтернативно поддерживали Россию. Смогших покаяться буквально единицы. И все они давно перешли в ВТО.

А вот предатели Украины с крестами на пузе систематически не хотели отпевать погибших на войне героев, цинично отказывали в отпевании крестных в УПЦ КП детей, да и вообще совершали один бесчеловечный поступок за другим. В ожидании, когда путинская орда разрушит наше государство, а в их родных городах начнется настоящий апокалипсис триумф "русского мира".

Не зря же одним из первых задержанных во время полномасштабного вторжения диверсантов оказался именно работник Московского патриархата Михаил Павшуленко.



Священник УПЦ МП возле места падения вражеского вертолета под Гостомелем. 2022 год / Фото Bellingcat

И хотя при задержании у попа были очень интересные записи и инструменты для корректировки вражеских ударов, его, по не подтвержденным данным, просто отпустили.

Кроме того, согласно многим показаниям, почти во всех оккупированных городах российские захватчики сначала шли к попам УПЦ МП для получения списков местных ветеранов АТО, проукраинских активистов и т.д.

Тем не менее, согласно официальным данным, в 2022 году работники СБУ открыли только 52 уголовных производства, в которых фигурируют 55 священников УПЦ МП На самом же деле количество преступников среди попов и прихожан этой "церкви" в сотни раз больше.

Лавра – место, где открылся портал в ад.

Конечно, имея такой мощный рычаг влияния на украинцев, Кремль очень печется о том, чтобы вбежать контроль над Киево-Печерской лаврой. Ведь церковь московского патриархата для оккупантов является центром "русского мира", а монастырский комплекс – его сердцем.

Без лавры РПЦ фактически рискует потерять остатки своего религиозного влияния на Украину. Более того, именно благодаря тому, что бойцы УПЦ МП смогли открыть на территории этого огромного комплекса настоящий портал в ад, захватчики могут делать вид, что именно российское православие якобы является каноническим.

Мол, хоть Вселенский патриархат нас и не признает, зато одна из старейших лавр в самом "русском" Киеве - это "исконное место нашей силы". Конечно, оккупанты предпочитают не обращать внимание на то, что монастырь в пещерах был основан в 1051 году, когда на месте Москвы еще квакали лягушки.

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Так что гундяевским попам жизненно необходимо оставаться в лавре, иначе все эти их вымышленные легенды могут упасть буквально одновременно. Кроме того, любая сдача позиций способна привести к срыву планов ФСБ дальше качать Украину с помощью религиозного раздора. Псевдосвященникам удобно и выгодно, когда умы миллионов людей можно травить пропагандой, а благодаря огромным поборам УПЦ МП еще и может финансировать терроризм и удерживать свои силовые группировки.

Конечно, была бы воля попов, они бы увлекали вообще все церкви и монастыри Украины или хотя бы Киева. По крайней мере, в 1992 году они это пытались сделать, когда атаковали Владимирский собор и все другие религиозные сооружения столицы. Впрочем, в то время некоторые храмы смогли отбить представители УНСО, а впоследствии повестка несколько изменилась, и УПЦ МП долгие годы условно мирно сосуществовала с УПЦ КП.

Тем не менее, российские спецслужбы, надевшие на себя кресты, благодаря своему влиянию и деньгам смогли сделать так, чтобы почти в каждом новом жилом комплексе Киева как по мановению руки появлялся или новый храм, или хотя бы какая-то часовня. Шансов угнаться за филиалом РПЦ у оппонентов не было никаких. Во многом – через систему обращения денег в "церкви". Фактически с каждого прихода попы отдавали часть денег вверх, а "общеугольник" хранили в лавре. Раз в определенный промежуток времени священники увозили немалые суммы своему руководству в Москву.

Когда же россиянам нужно устроить шабаш на подобии крестного шествия, или каким-то образом попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, Лаврская наоборот становится местом, где священникам раздают кэш для организации подобных спецопераций. Поскольку, конечно, даже очень ярых прихожан нужно привезти и подкормить, а некоторым – еще и заплатить за их участие в различных акциях. Хотя стоит быть честными, попы, как говорят специалисты, оплачивают только работу тетушек. Обычные агрессивные прихожане готовы воевать во славу Онуфрия абсолютно идейно.



Акции УПЦ МП обычно напоминают массовый психоз / Фото из соцсетей

Понятно, что как только где-то на горизонте появляется хоть какой-то намек на опасность для УПЦ МП в целом или на лавру в частности, каждый священник начинает махать кадилом и читать заклинания, что вызывает православных берсерков. Расчет, как всегда, идет на то, что представители власти так или иначе будут бояться насильно изгонять организованную преступную формулировку с места, которое они облюбовали. Именно так было в 2018-м, когда впервые за многие годы представители силовых органов якобы взялись за этот питомник "русского мира". Однако, судя по всему, тогда они побоялись входить в откровенное противостояние с "церковниками", контролирующими примерно 20% рынка (согласно опросам, в 2018 году 19,1% православных украинцев относили себя к секте РПЦУ).

Кроме того, в течение длительного времени в УПЦ МП не возникало вопросов и по другим причинам. В частности, из-за в основном крайне мощное влияние "церкви" на представителей украинского политикума. Однако после смены руководства СБУ дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки.

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus...

Когда Минкульт руками Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вдруг расторг договор об аренде помещений лавры, ФСБшники взвыли так, будто к их демонской душе прикоснулся ангел. "Церковники" сразу же начали рассказывать, как они якобы не выступают за "русский мир", однако никаких заявлений об осуждении патриарха Кирилла за православный нацизм или Путина за развязанную войну от них не прозвучало. Впрочем, вряд ли попытки переобуться в воздухе смогли спасти кого-либо из священников.

Согласно закону, территорию лавры монахи и подчиненные Паши "Мерседеса" должны покинуть 29 марта, однако из Москвы поступил приказ стоять за Сталина до последнего. Так что никаких вариантов у российских спецслужб не осталось, и они в очередной раз собрали на территории святыни кучу православных берсерков, боевых попов и прочую нечисть для отстаивания своих интересов. Понятно, что все это сопровождалось молитвами и антиукраинскими ересями.

Смотрите видео, как священник УПЦ МП несет пропагандистский бред:

Мирным способом покидать здания лавры попы не собираются, однако на всякий случай решили разворовывать оттуда иконы и драгоценности, которые являются объектами культурной ценности. Проверить, насколько серьезным мародерством занимались до даты законного выезда работники УПЦ МП, представители минкульта пока не могут, потому что их физически не пускают внутрь зданий.

Смотрите видео, как монахи пытались угнать из лавры икону:

Судя по тому, что псевдоцерковники организуют завоз в лавру большого количества прихожан-мужчин, в их планах есть попытка физического противостояния с правоохранителями и активистами. Последние, кстати, также выражают намерения устроить на территории святыни обряд экзорцизма. Как это уже делали те же УНСО 21 год назад.

Тогда, 18 июня 1992 г., более 100 человек смогли захватить админкорпус лавры, однако под давлением Москвы и руководства страны им пришлось отступить. Теперь Украина наконец получила второй шанс расправиться с теми, кто мимикрирует под посланников божьих, наконец закрыть портал в ад дверь Лавры перед лицом "Мерседеса" и его товарищей по оружию.

Для нашего государства изгнание УПЦ МП из лавры – жизненно необходимый шаг, как вообще запрет деятельности. При этом ни к какому вреду для верующих это не приведет, потому что как ни крути, ВЦУ – это церковь, где женщин не посылают в ад через одетые джинсы, не переспрашивают всех посетителей, какого они вероисповедания, и не сыпают проклятиями, если оказывается, что "неправильного".

Самое важное, чтобы каждый из 12 тысяч ФСБшников, который захочет под давлением переобуться, или не мог этого сделать, или проходил через настоящую проверку. А вообще лучшим вариантом дальнейшей судьбы предателей Украины может быть их обмен на бойцов ВСУ, которые до сих пор находятся в плену у оккупантов.