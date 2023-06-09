Не имеет права на существование: в Киевской области приняли историческое решение о запрете УПЦ МП

В Украине увеличивается количество областей, в которых запрещается деятельность пророссийских церквей. В этот раз к ним присоединилась Киевщина.

Киевская область запретила деятельность УПЦ МП на своей территории. Это произошло в пятницу, 9 июня, на 18-й внеочередной сессии Киевского областного совета.

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Московским попам не рады в столичном регионе

Депутаты VIII созыва проголосовали за обращение к Верховной Раде Украины с целью запрета деятельности УПЦ Московского патриархата в Киевской области. В историческом проекте решения отмечается, что эта организация имеет церковно-каноническую связь с РПЦ и фактически является ее структурным подразделением. Также она подчиняется России.

Заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова заявила, что не имеют права на существование те религиозные организации, которые имеют доказанную связь со страной-агрессором, нарушают государственные интересы Украины и угрожают ее национальной безопасности.

Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления,

– сказала она.

Семенова призвала Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП.

УПЦ МП в последнее время не везет в Украине