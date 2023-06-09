Київська область заборонила діяльність УПЦ МП на своїй території. Це сталося у п'ятницю, 9 червня, на 18-ій позачерговій сесії Київської обласної ради.

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Депутати VIII скликання проголосували за звернення до Верховної Ради України з метою заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області. В історичному проєкті рішення зазначається, що ця організація має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ та фактично є її структурним підрозділом. Також вона підпорядковується Росії.

Заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова заявила, що не мають права на існування ті релігійні організації, які мають доведений зв’язок з країною-агресором, порушують державні інтереси України та загрожують її національній безпеці.

Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично, контролюється країною-агресором та підтримує її злочини,

– сказала вона.

Семенова закликала Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо заборони діяльності УПЦ МП.

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