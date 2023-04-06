Хвалил московских попов: в Черкасской области разоблачили священника УПЦ МП

6 апреля 2023, 13:10
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Источник:

Служба безопасности Украины

В УПЦ МП продолжают разоблачать священников-предателей. Так, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии.

Так, следователи собрали доказательства, что священник УПЦ МП отрицал агрессию России против Украины. Также он оправдывал действия террористов.

Важно СБУ вручила подозрение Паше "Мерседесу"

В Черкасской области разоблачили священника-предателя

Как стало известно, в 2020 году священник распорядился создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов,
– отметили правоохранители.

Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления захватчиков. Также на этом сайте священник хвалил московских митрополитов, помогающих террористам.

Кроме того, монах призывал к "объединению" религиозных громад в войне против Украины.


Черкасскому священнику вручили подозрение / фото СБУ


Правоохранители пришли к священнику УПЦ МП / фото СБУ

Что грозит предателю

СБУ сообщила священнику о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Священники-предатели в Украине

  • Недавно СБУ вручила бывшему главе Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям.
  • Также сотрудники СБУ разоблачили российского агента в Сумской области. Им оказался настоятель местного храма УПЦ МП, который передавал российской ФСБ секретные данные об обороне региона.
  • Кроме того, бывший настоятель храма Московского патриархата благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины. В результате следователи СБУ разоблачили его.
Автор: Софія Ковнір