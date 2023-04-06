Хвалил московских попов: в Черкасской области разоблачили священника УПЦ МП
Источник:Служба безопасности Украины
В УПЦ МП продолжают разоблачать священников-предателей. Так, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии.
Так, следователи собрали доказательства, что священник УПЦ МП отрицал агрессию России против Украины. Также он оправдывал действия террористов.
Важно СБУ вручила подозрение Паше "Мерседесу"
В Черкасской области разоблачили священника-предателя
Как стало известно, в 2020 году священник распорядился создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.
Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов,
– отметили правоохранители.
Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления захватчиков. Также на этом сайте священник хвалил московских митрополитов, помогающих террористам.
Кроме того, монах призывал к "объединению" религиозных громад в войне против Украины.
Черкасскому священнику вручили подозрение / фото СБУ
Правоохранители пришли к священнику УПЦ МП / фото СБУ
Что грозит предателю
СБУ сообщила священнику о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Священники-предатели в Украине
- Недавно СБУ вручила бывшему главе Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям.
- Также сотрудники СБУ разоблачили российского агента в Сумской области. Им оказался настоятель местного храма УПЦ МП, который передавал российской ФСБ секретные данные об обороне региона.
- Кроме того, бывший настоятель храма Московского патриархата благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины. В результате следователи СБУ разоблачили его.