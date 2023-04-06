Хвалил московских попов: в Черкасской области разоблачили священника УПЦ МП

В УПЦ МП продолжают разоблачать священников-предателей. Так, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии.

Так, следователи собрали доказательства, что священник УПЦ МП отрицал агрессию России против Украины. Также он оправдывал действия террористов.

Важно СБУ вручила подозрение Паше "Мерседесу"

В Черкасской области разоблачили священника-предателя

Как стало известно, в 2020 году священник распорядился создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов,

– отметили правоохранители.

Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления захватчиков. Также на этом сайте священник хвалил московских митрополитов, помогающих террористам.

Кроме того, монах призывал к "объединению" религиозных громад в войне против Украины.



Черкасскому священнику вручили подозрение / фото СБУ



Правоохранители пришли к священнику УПЦ МП / фото СБУ

Что грозит предателю

СБУ сообщила священнику о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вручение подозрения черкасскому священнику: смотрите видео

Священники-предатели в Украине