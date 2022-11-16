Россияне заминировали управление полиции в Херсоне: силовики показали кадры последствий взрыва

Возвращаться на деоккупированные территории, в частности, на правый берег Херсонщины, все еще опасно. Оккупанты заложили немало взрывчатки в городе, что превращает в руины сооружения, не являющиеся военными объектами.

Россияне массированно обстреливают все области Украины. К тому же в зданиях регионов, из которых им пришлось недавно отступать, захватчики заложили большое количество взрывчатки. Глава Национальной полиции Игорь Клименко опубликовал видео с последствиями одного из взрывов.

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Разрушенное управление полиции в Херсоне

Людям на освобожденных территориях следует быть осторожными и, по возможности, эвакуироваться. В этом уверен Клименко, кроме того, он призвал уехавших людей не спешить возвращаться домой.

Как доказательство своих слов об опасности, он привел видео, на котором видно, что осталось от здания Главного управления полиции в Херсонской области.

Ранее это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно,

– сказал Клименко.



Бывшее управление полиции в Херсоне / Скриншот с видео Клименко



От управления полиции в Херсоне остались камни / Скриншот с видео Клименко

К счастью, благодаря смекалке и ловкости украинских взрывотехников, никто не пострадал во время подрыва. По словам Клименко, это – самое главное, потому что стены любого здания можно отстроить.

Оккупанты заминировали и взорвали ТЭЦ в Херсоне

Украинские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 гектаров освобожденных территорий Херсона и обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Несмотря на блестящую работу специалистов, до сих пор значительная территория Херсонской области остается заминированной. Во время бегства с правого берега Днепра оккупанты успели оставить взрывчатку в местной ТЭЦ.

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В результате теплоэлектростанция взорвалась. Как сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, захватчики оставляют мины в мешках с картофелем и даже в музыкальных инструментах.

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