Историю невероятного спасения мужчины, который пострадал от урагана Милтон, пересказывает The Guardian.

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Холодильник – спаситель

9 октября американец находился на борту рыболовного судна, которое вышло из строя возле Мадейра-Бич, штат Флорида, за несколько часов до того, как ураган обрушился на сушу.

Плавал на холодильнике: в Мексиканском заливе спасли мужчину

Мужчина еще успел связаться по радио со станцией береговой охраны в соседнем Санкт-Петербурге, прежде чем связь с ним была потеряна около 18:45.

К счастью, на следующий день, 10 октября, спасатели нашли пострадавшего на расстоянии в примерно 48 километров от берега. Когда американца обнаружили, он держался за открытый ящик для льда. Для спасения счастливца привлекали вертолет и водолазов.

Этот человек выжил в кошмарной ситуации даже для самого опытного моряка,

– прокомментировала инцидент представитель береговой охраны США Дана Грейди.

Береговая охрана сообщила, что мужчину доставили в общую больницу Тампы для оказания медицинской помощи. Издание подсчитало, что в течение ночи на воде он пережил ветер скоростью 121 – 145 километров в час и волны высотой до 7,6 метра.

Еще одного человека обнаружили на перевернутой лодке более чем в 100 километрах от побережья Мексики.

Мужчина на лодке за более чем 100 километров от суши: смотрите видео