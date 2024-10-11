Історію неймовірного порятунку чоловіка, який постраждав від урагану Мілтон, переповідає The Guardian.

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Холодильник – рятівник

9 жовтня американець перебував на борту рибальського судна, яке вийшло з ладу біля Мадейра-Біч, штат Флорида, за кілька годин до того, як ураган обрушився на сушу. Чоловік

Плавав на холодильнику: у Мексиканській затоці врятували чоловіка

ще встиг зв'язатися по радіо з станцією берегової охорони в сусідньому Санкт-Петербурзі, перш ніж зв’язок з ним було втрачено близько 18:45.

На щастя, наступного дня, 10 жовтня, рятувальники знайшли потерпілого на відстані у приблизно 48 кілометрів від берега. Коли американця виявили, він тримався за відкритий ящик льоду. Для порятунку щасливця залучали гелікоптер і водолазів.

Ця людина вижила у кошмарній ситуації навіть для найдосвідченішого моряка,

— прокоментувала інцидент представниця берегової охорони США Дана Грейді.

Берегова охорона повідомила, що чоловіка доставили до загальної лікарні Тампи для надання медичної допомоги. Видання підрахувало, що протягом ночі на воді він пережив вітер швидкістю 121 – 145 кілометрів на годину та хвилі висотою до 7,6 метра.

Ще одну людину виявили на перевернутому човні більш ніж за 100 кілометрів від узбережжя Мексики.

Чоловік на човні за понад 100 кілометрів від суші: дивіться відео