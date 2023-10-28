Непогода повредила крышу Дубенского замка в Ровненской области: ГСЧС показала фото последствий

Украину ночью 28 октября накрыла непогода. В частности, штормовой ветер повредил крышу Дубенского замка.

На месте происшествия работали спасатели. Они показали фото последствий непогоды.

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Ветер повредил крышу Дубенского замка

В ГСЧС рассказали, что в Ровненской области в результате непогоды частично повредилась крыша Дубенского замка.

Дубенские спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 квадратных метров (Государственного историко-культурного заповедника), поврежденные в результате сильного ветра,

– говорится в сообщении.

Смотрите фото последствий непогоды / Фото ГСЧС

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