Непогода повредила крышу Дубенского замка в Ровненской области: ГСЧС показала фото последствий
Украину ночью 28 октября накрыла непогода. В частности, штормовой ветер повредил крышу Дубенского замка.
На месте происшествия работали спасатели. Они показали фото последствий непогоды.
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Ветер повредил крышу Дубенского замка
В ГСЧС рассказали, что в Ровненской области в результате непогоды частично повредилась крыша Дубенского замка.
Дубенские спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 квадратных метров (Государственного историко-культурного заповедника), поврежденные в результате сильного ветра,
– говорится в сообщении.
Смотрите фото последствий непогоды / Фото ГСЧС
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Последствия непогоды в других городах
- Из-за очень сильного ветра в Киеве дерево упало на киоск. К счастью, находившиеся в нем люди не пострадали.
- Однако в результате непогоды со шквальным ветром в столице есть двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет. В частности, за информацией КГГА, на одного из них упало дерево в Шевченковском районе. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он, к сожалению, умер.
- Еще 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых из них медики госпитализировали в больницы столицы, еще двоим оказали помощь на месте.
- В целом есть факты падения или повреждения более 250 деревьев. К ликвидации последствий урагана привлекли 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой", а также аварийные бригады коммунальщиков в районах города. Ликвидация последствий непогоды в столице продолжается.
- Кроме этого, в Хмельницкой области на мужчину также упало дерево и придавило его. К сожалению, он погиб. Трагический случай произошел в селе Клопотовцы Волковинецкой общины.