Ураган "Дориан" подходит к берегам США: в нескольких штатах объявили чрезвычайное положение

Из-за приближения мощного тропического урагана "Дориан" в нескольких американских штатах объявили чрезвычайное положение. Также здесь местные власти собираются эвакуировать население с опасных территорий. В то же время все общественные учреждения, школы и органы власти будет закрыты.

Как пишут американские СМИ, говорится о Флориде, Джорджии, а также о Южной и Северной Каролине. К примеру, во Флориде, согласно приказу губернатора, покинуть свои дома придется более чем 800 тысячам жителям. Зато в Северной Каролине планируют эвакуировать 148 тысяч человек.

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INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - Views of the "stadium effect" eyewall from #NOAA42 "Kermit" inside the eye of Hurricane #Dorian earlier today. Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA (credit Ian Sears, NOAA) pic.twitter.com/gu8rCmVAbO — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 1 September 2019

Такую же ситуацию можно наблюдать и в Джорджии – в этом штате объявлена обязательная эвакуация для жителей шести прибрежных округов на восток от трассы І-95. Кроме того, в городе Джексонвилл во Флориде местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.

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Также в Штатах из-за приближения Дориана отменили 770 авиарейсов, в основном в аэропортах Флориды. А в международном аэропорту Орландо и международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд объявили, что прекратят обслуживать коммерческие рейсы и закроют свои терминалы.

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Накануне "Дориан" накрыл Багамские острова. В результате здесь посрывало крыши зданий, повредило линии электропередач и затопило улицы. Во время урагана люди спрятались в школах, церквях и других убежищах. Правда, некоторые проигнорировали предупреждение местных властей.