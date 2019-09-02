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      Ураган "Дориан" подходит к берегам США: в нескольких штатах объявили чрезвычайное положение

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      Ураган Дориан Флорида, Джорджия, Каролина – новости
      Соединенные Штаты готовятся к урагану "Дориан" / Getty Images

      Из-за приближения мощного тропического урагана "Дориан" в нескольких американских штатах объявили чрезвычайное положение. Также здесь местные власти собираются эвакуировать население с опасных территорий. В то же время все общественные учреждения, школы и органы власти будет закрыты.

      Как пишут американские СМИ, говорится о Флориде, Джорджии, а также о Южной и Северной Каролине. К примеру, во Флориде, согласно приказу губернатора, покинуть свои дома придется более чем 800 тысячам жителям. Зато в Северной Каролине планируют эвакуировать 148 тысяч человек.

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      Такую же ситуацию можно наблюдать и в Джорджии – в этом штате объявлена обязательная эвакуация для жителей шести прибрежных округов на восток от трассы І-95. Кроме того, в городе Джексонвилл во Флориде местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.

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      Также в Штатах из-за приближения Дориана отменили 770 авиарейсов, в основном в аэропортах Флориды. А в международном аэропорту Орландо и международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд объявили, что прекратят обслуживать коммерческие рейсы и закроют свои терминалы.

      Как в США люди готовятся к урагану "Дориан": видео

      Накануне "Дориан" накрыл Багамские острова. В результате здесь посрывало крыши зданий, повредило линии электропередач и затопило улицы. Во время урагана люди спрятались в школах, церквях и других убежищах. Правда, некоторые проигнорировали предупреждение местных властей.

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      Теги: Новости США Стихийный бедствия Ураган Дориан Ураган в США Чрезвычайное положение Чрезвычайное происшествие
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