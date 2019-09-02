Ураган "Доріан" підходить до берегів США: у кількох штатах оголосили надзвичайний стан
Через наближення потужного тропічного урагану "Доріан" у кількох американських штатах оголосили надзвичайний стан. Також тут місцева влада збирається евакуювати населення з небезпечних територій. Водночас усі громадські установи, школи та органи влади буде закрито.
Як пишуть американські ЗМІ, мовиться про Флориду, Джорджію, а також про Південну та Північну Кароліну. До прикладу, у Флориді, згідно з наказом губернатора, залишити свої домівки доведеться більш ніж 800 тисячам жителям. Натомість у Північній Кароліні планують евакуювати 148 тисяч людей.
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Таку ж ситуацію можна спостерігати й у Джорджії – у цьому штаті оголошено обов'язкову евакуацію для жителів шести прибережних округів на схід від траси І-95. Окрім того, у місті Джексонвілл у Флориді місцева влада запровадила комендантську годину та заборонила продаж алкоголю.
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Також у Штатах через наближення Доріана скасували 770 авіарейсів, здебільшого в аеропортах Флориди. А міжнародному аеропорту Орландо та міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд оголосили, що припинять обслуговувати комерційні рейси та закриють свої термінали.
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Напередодні "Доріан" вразив Багамські острови. У результаті тут позривало дахи з будівель, пошкодило лінії електропередач і затопило вулиці. Під час урагану люди заховалися у школах, церквах та інших сховищах. Щоправда, дехто проігнорував попередження місцевої влади.