Ураган "Доріан" підходить до берегів США: у кількох штатах оголосили надзвичайний стан

Через наближення потужного тропічного урагану "Доріан" у кількох американських штатах оголосили надзвичайний стан. Також тут місцева влада збирається евакуювати населення з небезпечних територій. Водночас усі громадські установи, школи та органи влади буде закрито.

Як пишуть американські ЗМІ, мовиться про Флориду, Джорджію, а також про Південну та Північну Кароліну. До прикладу, у Флориді, згідно з наказом губернатора, залишити свої домівки доведеться більш ніж 800 тисячам жителям. Натомість у Північній Кароліні планують евакуювати 148 тисяч людей.

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INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - Views of the "stadium effect" eyewall from #NOAA42 "Kermit" inside the eye of Hurricane #Dorian earlier today. Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA (credit Ian Sears, NOAA) pic.twitter.com/gu8rCmVAbO — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 1 September 2019

Таку ж ситуацію можна спостерігати й у Джорджії – у цьому штаті оголошено обов'язкову евакуацію для жителів шести прибережних округів на схід від траси І-95. Окрім того, у місті Джексонвілл у Флориді місцева влада запровадила комендантську годину та заборонила продаж алкоголю.

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Також у Штатах через наближення Доріана скасували 770 авіарейсів, здебільшого в аеропортах Флориди. А міжнародному аеропорту Орландо та міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд оголосили, що припинять обслуговувати комерційні рейси та закриють свої термінали.

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Напередодні "Доріан" вразив Багамські острови. У результаті тут позривало дахи з будівель, пошкодило лінії електропередач і затопило вулиці. Під час урагану люди заховалися у школах, церквах та інших сховищах. Щоправда, дехто проігнорував попередження місцевої влади.