Есть способ, как урегулировать ситуацию с азартными играми на передовой

Правда неудобна, но о ней следует говорить. Как ветеран решил все же вынести в публичное пространство вопрос, на который многие закрывают глаза – азартные игры в ВСУ.

Почему командира нужно внести к родственникам первой степени родства

Во-первых, никому из нас не нужно указывать, как управлять своим стрессом. Отдыхать, переписываться с любимыми или играть в азартные игры.

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Во-вторых, запретить онлайн-казино на передке невозможно. Ограничить доступ к участию в азартных играх мы в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не можем, потому что это нарушение конституционных прав.

Единственный выход – это внести ярого игрока в реестр лиц, которым будет ограничен доступ к участию в азартных играх. Но по закону внести его в список могут только члены семьи первой степени родства. И все. Но на передовой эту роль играет командир. Именно он солдату – и отец, и брат, и сын.

Поэтому я обращаюсь к депутатам Верховной Рады. Сейчас у вас есть быстрые инструменты внесения в этот перечень вышеупомянутых лиц и командиров батальонов. Воспользуйтесь правом законодательной инициативы и введем соответствующие изменения в законодательство.

Но подчеркиваю, что это касается только легальных сайтов, работающих на рынке. После внесения соответствующих изменений игрок-военнослужащий по представлению командира будет внесен в соответствующий реестр и ограничен в доступе к участию в азартных играх.

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Нелегальные сайты – ответственность личная

Что же касается нелегальных игровых сайтов, то это ответственность каждого отдельного человека. Военнослужащий, использующий нелегальные сайты должен понимать, что такое казино может под прикрытием финансировать агрессора, использовать персональные данные и данные геолокации.

Поэтому призываю всех военных потреблять ответственно. Этим вы убережете и себя, и государство от негативных действий нелегалов на рынке.

Прошу народных депутатов отреагировать на мою инициативу и принять соответствующие изменения. Со своей стороны максимально буду способствовать процессу ускорения решения этого вопроса.