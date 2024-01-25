Чому командира треба внести до родичів першого ступеня спорідненості

По-перше, нікому з нас не потрібно вказувати, як керувати своїм стресом. Відпочивати, переписуватись з коханими чи грати в азартні ігри.

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По-друге, заборонити онлайн-казино на передку неможливо. Обмежити доступ до участі в азартних іграх ми у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не можемо, бо це є порушенням конституційних прав.

Єдиний вихід – це внести затятого гравця до реєстру осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх. Але за законом внести його до списку можуть лише члени сім'ї першого ступеня споріднення. І все. Але на передовій цю роль відіграє командир Саме він солдату – і батько, і брат, і син.

Тож я звертаюсь до депутатів Верховної Ради. Наразі ви маєте швидкі інструменти внесення до цього переліку вищезазначених осіб ще й командирів батальйонів. Тож скористайтесь правом законодавчої ініціативи і запровадьмо відповідні зміни до законодавства.

Але наголошую, що це стосується лише легальних сайтів, які працюють на ринку. Після внесення відповідних змін гравець-військовослужбовець із подання командира буде внесений до відповідного реєстру та буде обмежений у доступі до участі в азартних іграх.

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Нелегальні сайти – відповідальність особиста

Що ж стосується нелегальних гральних сайтів, то це відповідальність кожної окремої людини. Військовослужбовець, який використовує нелегальні, сайти має розуміти, що таке казино може під прикриттям фінансувати агресора, використовувати персональні дані та дані геолокації.

Тож закликаю усіх військових споживати відповідально. Цим ви вбережете і себе, і державу від негативних дій нелегалів на ринку.

Прошу народних депутатів зреагувати на мою ініціативу й ухвалити відповідні зміни. Зі свого боку максимально сприятиму процесу пришвидшення розв'язання цього питання.