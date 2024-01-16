Для некоторых это будет открытием, но уровень коррупции в Украине падает: вот доказательства

Большинство украинцев считают, что коррупцию в Украине невозможно подали и никто этим действительно не занимается. Почему это ошибочное утверждение – читайте дальше.

Так какая на самом деле ситуация с коррупцией?

По мнению моих подписчиков, за последние 10 лет уровень коррупции в Украине:

вырос наполовину (+50%);

вырос на четверть (+25%);

снизился на четверть (-25%);

почти не изменился (≈1 – 3%)

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На днях я опубликовал этот опрос в своем инстаграме. Люди могут ошибаться. Неправильно ответили на этот вопрос даже журналисты крупнейших антикоррупционных расследовательских редакций в Украине, с которыми я дружу. Кроме того, руководители крупных медиа и люди, хорошо разбирающиеся в политике и экономике. По-моему, они просто попали в ловушку собственных иллюзий и не знали, что существуют объемные данные.

Перед тем, как озвучить правильный ответ, хотел бы очень извиниться за то, что могу испортить чью-то картину мира своими материалами (однако, в конце концов, это журналистика – после принятия прощения не надейтесь на какие-либо изменения в моей работе).

На этот опрос и текст меня вдохновила книга "Фактология" Ганса Рослинга, Ола Рослинга и Анны Рослинг-Ренлунд. Главная идея: следует избавиться от слишком драматизированного мировоззрения, собственного невежества и опираться на тенденции, а не на отдельные показатели, формируя к чему-либо отношение и принимая определенные решения.

Итак, за последние 10 лет (по состоянию на начало 2023-го) уровень в коррупции в Украине снизился на четверть – то есть на 25%! И это не мои выдумки – это результаты исследования авторитетного международного движения Transparency International, которые этот вопрос исследуют десятилетиями и имеют больше опыта в понимании проблемы, чем рядовой гражданин Украины, пишущий гневные комментарии под каждым сообщением в фейсбуке о коррупционных скандалах.

Только 19% ответили правильно на этот вопрос (абсолютное меньшинство), что свидетельствует: люди любят драму и апокалиптические сценарии. Не так много может видеть тенденции на основе цифр, данных и фактов, а не только собственного эмпирического и бесценного опыта.

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Факторы, способствовавшие нашему росту:

цифровизация (многие государственные услуги можно получить в интернете – без коммуникации с людьми, которые неправомерно требуют деньги);

(многие государственные услуги можно получить в интернете – без коммуникации с людьми, которые неправомерно требуют деньги); запуск антикоррупционной инфраструктуры, введение отрытого декларирования (НАПК, НАБУ, САП, ДБР – все это, хоть и работает неидеально, но приносит плоды);

(НАПК, НАБУ, САП, ДБР – все это, хоть и работает неидеально, но приносит плоды); уменьшение уровня толерантности коррупции среди граждан (эйфория после избрания Владимира Зеленского президентом и единение после 24 февраля 2022 на коротких дистанциях этому способствовали);

(эйфория после избрания Владимира Зеленского президентом и единение после 24 февраля 2022 на коротких дистанциях этому способствовали); ряд очень скучных законодательных изменений и реформ (что, кстати, продолжаются до сих пор), которые заключались в уменьшении бюрократизации, дискреционных полномочий для определенных звеньев административных органов и сопровождались другими понятиями, которые не используют журналисты, потому что они неинтересны и не привлекают внимания (к кстати, увлекательный факт: у нас довольно неплохо сейчас продвигается дерегуляторная реформа).

До полномасштабного вторжения у нас была отличная тенденция. Широкомасштабная война добавила немало коррупционных рисков, которые не так просто минимизировать, но чтобы нивелировать результат достижений за предыдущие годы, нужно потратить примерно столько же времени. К тому же заниматься поношением системно и смело (это звучит просто и легко, но не совсем оно так есть на самом деле).

Прогресс таки есть, а через 2 года он будет еще заметнее

Когда я пишу материал о политике, жена которого "продает за миллионы" собственный брендовый гардероб на OLX, или о добыче песка, несмотря на решение суда, – я отдаю себе отчет, что показываю отклонения от нормы. Как журналист я пишу о девиации (которую не так просто иногда найти). В то же время я осознаю, что тенденция хорошая, и с каждым годом мы показываем все лучший результат в борьбе с коррупцией.

Чтобы это осознать, нужно отключить режим бесперебойной драмы и смотреть на определенные вещи объемно, опираться на данные.

Почему это важно? Через некоторое время после Революции Достоинства в западных кругах приобрел популярность термин Ukraine fatigue (дословно – усталость от Украины). В 2015 году, как говорит гугл, многие информационные ресурсы взорвались от сообщений о том, что все якобы недовольны нашими шагами в борьбе с коррупцией, что после Майдана вроде бы ничего не изменилось, а Украины много на страницах ведущих изданий.

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Тогда только настоящие эксперты говорили: "Подождите, процесс борьбы с коррупцией (минимизация коррупционных рисков в законодательной рамке) – это очень долгий и скучный процесс". Никто их не слушал, а определенные СМИ и благодарная публика и на Западе, и внутри нашего государства повторяла как мантру: "Коррупция на ментальном уровне в украинцев", "Мы никогда не поборем коррупцию, потому что она вместе с сырниками является частью нашего ДНК".

Прошло 10 лет, и удача есть! Вот. Если будем двигаться в таком же темпе, то уже через 1 – 2 года будем на том же уровне, на котором была Румыния, когда вступала в Евросоюз. Если это держать в голове, то жить будет легче, потому что не хочется покончить с собой от того, что "все плохо".

Еще ремарка об Ukraine fatigue ("усталость от Украины"). Ничего не напоминает уже сейчас, в 2024 году, после "неудачного контрнаступления"? По логике некоторых экспертов, от Украины все должны были устать еще в 2015 году. Как на протяжении всего этого времени партнеры нас поддерживают, если они "устали"? Вопрос, как говорят у нас в редакции, риторический.

Когда вы в следующий раз услышите, что "коррупция – это наша вторая проблема после России," или "Мы никогда не избавимся от нее", потому что она якобы является частью наших традиций… То показывайте таким людям статистику и говорите, что наша проблема – это экспрессивное мировоззрение и неумение видеть тенденции, а не только акцентировать внимание на отдельных цифрах.

Напоследок. Да, в Украины много коррупционных проблем, которые сами себя не разрешат. Вместе с тем мыслите здраво и анализируйте все без поспешных выводов.