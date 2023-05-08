Уровень тревожности очень высокий, – в ОК Юг о панике оккупантов в Крыму

Во временно оккупированный Крым все чаще наведывается "хлопок". Традиционно, россияне уверяют, что "никакой паники нет".

Однако на самом деле уровень тревожности достаточно высокий. Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Чемодан – вокзал – Россия"

Как сообщила Гуменюк, стали появляться интересные телеграм-каналы, сообщающие, где и что летит, информируют о противодействии БПЛА, дают рекомендации, как перейти в укрытие и не пострадать во время ракетной опасности. Все это – косвенные признаки того, что уровень тревожности очень высокий.

Кроме того, они пытаются переправить свои автомобили и намародеренное имущество на территорию России. То, что перекрыли Крымский мост, их очень расстроило, потому что не все успели,

– заметила Гуменюк.

Они пытаются выискивать альтернативные способы объезда, а это – очень опасно, потому что попадают в зону нашего огневого контроля.

"Видим, что россияне продолжают паковать чемодан, который поможет им найти вокзал и Россию", – подытожила Гуменюк.

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