Уровень военной угрозы напоминает начало 2014 года, – Арестович о возможном вторжении России

Россия наращивает военные мощности вблизи Украины. По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, ситуация напоминает начало 2014 года. Москва специально нагнетает ситуацию.

Арестович прокомментировал возможность нового российского вторжения на украинскую территорию.

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Ситуация – плохая, – Арестович

Ситуация плохая, я сразу скажу. Впервые с 2014 года уровень военной опасности – политической, гибридной – похож на уровень конца 2013 – начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым,

– объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.

Арестович подчеркнул, что российские власти специально нагнетают обстановку. На дипломатическом фронте Москва пытается повесить всю вину за ситуацию в Украине и ее западных партнеров.

Кулеба поговорил о ситуации на границе с Боррелем

По словам Арестовича, сейчас высок уровень военной опасности.

14 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Министр рассказал о ситуации с российскими войсками вблизи украинской границы, а также обострении на Донбассе.

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Кулеба попросил Брюссель принять меры, чтобы остановить новое проявление российской агрессии. Боррель в свою очередь заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Главное о наращивании войск России вблизи границы Украины: