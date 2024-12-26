Российский корабль Ursa Major затонул возле Испании: в ВМС сказали, что он мог перевозить

Накануне, 23 декабря, в Средиземном море затонул российский торговый корабль Ursa Major. Вероятно, он перевозил стратегически необходимые России ресурсы для расширения портовой инфраструктуры и строительства новых кораблей.

Судно можно назвать "ветераном военных перевозок". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Что перевозило затонувшее судно

Ursa Major называют транспортным флагманом российской логистики, ведь это большой универсальный сухогруз.

Он перевозил ценное оборудование иностранного производства. По словам Плетенчука, из-за отсутствия подобного оборудования россияне, например, полгода не могли загружать "Калибры" в Новороссийске.

Что касается другого груза – подтвердить или опровергнуть не могу, относительно причин – так же. Пока что говорить об этом рано. Могу лишь отметить, что произошло у них "событие" в машинном отделении, погибли два члена экипажа,

– говорит представитель ВМС.

Он отметил, что для россиян это тяжелая потеря, даже если не учитывать непосредственно груз.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, судно принадлежало дочерней компании "Оборонлогистики", которая входит в структуру Минобороны России и с мая 2022 года находится в списке санкций США.

По официальной версии, корабль перевозил портовые краны во Владивосток. Однако многие эксперты предполагают, что на борту Ursa Major могло быть что угодно, ведь теневой российский флот выполняет самые разнообразные задачи.

Ранее корабль участвовал в работе так называемого "сирийского экспресса", то есть фактически доставлял все необходимое для существования российской военной базы в Тартусе.

Напомним, российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром из-за взрыва в машинном отделении. Спасти удалось 14 членов экипажа, еще двое считаются пропавшими без вести. Вероятно, на корабле были люки для ядерного реактора атомного ледокола и два мобильных крана.

Россияне утверждают, что авария произошла в результате теракта. Члены экипажа якобы слышали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, которые привели к сильному наклону судна и его дальнейшему затоплению.