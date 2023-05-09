Очень прагматичная цель, – Шейтельман допустил цель визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев. Цель ее визита – защитить нас от массовых ракетных ударов, зная любовь россиян к сакральным датам типа "Дня победы".

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским она может обсудить вступление Украины в ЕС.

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Урсула фон дер Ляйен будет "живым щитом"

Шейтельман уверен, что Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы защитить нас от массированных ракетных обстрелов со стороны России. Именно в этот день у россиян проходит "победобесие".

Ее приезд имеет прагматическую цель – она будет нашим "живым щитом". Думаю, что она приехала защитить нас. Урсула фон дер Ляйен понимает, что россияне захотят 9 мая убить как можно больше украинцев. Возможно, она собой фактически закрывает небо Киева,

– предположил он.

По мнению политтехнолога, во время встречи с Зеленским президент Еврокомиссии может обсудить вступление Украины в Евросоюз.

Шейтельман о приезде Урсулы фон дер Ляйен в Киев: смотрите видео

Будет ли массированная ракетная атака 9 мая

Михаил Шейтельман подчеркнул, что россияне бросают все силы, чтобы атаковать Украину. Таким образом они хотят помешать контрнаступлению ВСУ, прежде всего показать Европе, что войну нужно прекратить в любом случае.

Они в этом плане уже разочаровались. Всю зиму они пытались сделать, чтобы гражданские восстали против власти и сказали: "Хватит воевать". Этого не случилось. Мы не можем оставлять под оккупантами граждан Украины, потому что их будут убивать все это время,

– подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что вряд ли 9 мая будут массовые обстрелы Киева, потому что в столице находится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину