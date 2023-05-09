Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським вона може обговорити вступ України до ЄС.

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Урсула фон дер Ляєн буде "живим щитом"

Шейтельман переконаний, що Урсула фон дер Ляєн приїхала у Київ, щоб захистити нас від масованих ракетних обстрілів з боку Росії. Саме у цей день у росіян проходить "побєдобєсіє".

Її приїзд має прагматичну ціль – вона буде нашим "живим щитом". Думаю, що вона приїхала нас захистити. Урсула фон дер Ляєн розуміє, що росіяни захочуть 9 травня вбити якомога більше українців. Можливо, вона собою фактично закриває небо Києва,

– припустив він.

На думку політтехнолога, під час зустрічі із Зеленським президентка Єврокомісії може обговорити вступ України до Євросоюзу.

Шейтельман про приїзд Урсули фон дер Ляєн у Київ: дивіться відео

Чи буде масована ракетна атака 9 травня

Михайло Шейтельман наголосив, що росіяни кидають усі сили, щоб атакувати Україну. У такий спосіб вони хочуть завадити контрнаступу ЗСУ, насамперед показати Європі, що війну потрібно припинити у будь-якому випадку.

Вони у цьому плані вже розчарувались. Всю зиму вони намагались зробити, щоб цивільні постали проти влади та сказали: "Досить воювати". Цього не сталось. Ми не можемо залишати під окупантами громадян України, бо їх будуть вбивати весь цей час,

– підкреслив політтехнолог.

Він зазначив, що навряд чи 9 травня будуть масові обстріли Києва, бо у столиці перебуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну