Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським вона може обговорити вступ України до ЄС.
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Урсула фон дер Ляєн буде "живим щитом"
Шейтельман переконаний, що Урсула фон дер Ляєн приїхала у Київ, щоб захистити нас від масованих ракетних обстрілів з боку Росії. Саме у цей день у росіян проходить "побєдобєсіє".
Її приїзд має прагматичну ціль – вона буде нашим "живим щитом". Думаю, що вона приїхала нас захистити. Урсула фон дер Ляєн розуміє, що росіяни захочуть 9 травня вбити якомога більше українців. Можливо, вона собою фактично закриває небо Києва,
– припустив він.
На думку політтехнолога, під час зустрічі із Зеленським президентка Єврокомісії може обговорити вступ України до Євросоюзу.
Шейтельман про приїзд Урсули фон дер Ляєн у Київ: дивіться відео
Чи буде масована ракетна атака 9 травня
Михайло Шейтельман наголосив, що росіяни кидають усі сили, щоб атакувати Україну. У такий спосіб вони хочуть завадити контрнаступу ЗСУ, насамперед показати Європі, що війну потрібно припинити у будь-якому випадку.
Вони у цьому плані вже розчарувались. Всю зиму вони намагались зробити, щоб цивільні постали проти влади та сказали: "Досить воювати". Цього не сталось. Ми не можемо залишати під окупантами громадян України, бо їх будуть вбивати весь цей час,
– підкреслив політтехнолог.
Він зазначив, що навряд чи 9 травня будуть масові обстріли Києва, бо у столиці перебуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала у Київ. Вона планує у столиці нашої держави зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.
- У своєму дописі посадовиця згадала, зокрема, про те, що віднедавна 9 травня в Україні – це День Європи. Зі слів Урсули фон дер Ляєн зрозуміло, що їй надзвичайно радісно провести це свято в нашій державі.
- Зазначимо, що Єврокомісія – це виконавчий орган Європейського Союзу, хоча й має певні законодавчі можливості.