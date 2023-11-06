На это уйдет несколько лет: политолог объяснил, может ли Украина вступить в ЕС во время войны

Во время своего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина близка к началу переговоров о вступлении в ЕС. Этот визит является важным символическим шагом, который еще раз подтверждает решимость Евросоюза в поддержке Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что положительные прогнозы о начале переговоров про вступление Украины в Евросоюз оправдаются, однако после этого нас будет ждать непростой путь реформ.

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Изменения в Европе и Украине

До начала полномасштабного вторжения не следует и представить такую ускоренную евроинтеграцию Киева. Тогда максимумом наших желаний было только подтверждение европейской перспективы для Украины.

Однако 24 февраля изменило не только украинцев, но и понимание стоящих перед Евросоюзом вызовов. И не последнюю роль в этом сыграла глава Еврокомиссии, которая уже долгое время последовательно подчеркивает свою проукраинскость.

"Урсула фон дер Ляйен уже не первый раз приезжает в Киев. Во многом именно первый визит в Киев совместно с Жозепом Боррелем в апреле 2022 года повлиял на личную симпатию главы Еврокомиссии в наше государство и сыграл важную роль в получении статуса кандидата в члены ЕС", – напомнил Фесенко.

Что ждет Украину дальше

Украина справилась с "домашним заданием", которое поставил нам Евросоюз во время получения кандидатского статуса. Именно на этих реформах базируются предварительные положительные ожидания переговоров о вступлении Украины.

За этот год мы действительно многое сделали. У многих других стран путь от получения статуса кандидата до начала переговоров был гораздо длиннее одного года. Иногда на этом пути Украина получает авансы, но в целом своими действиями мы подтверждаем свою способность к европейско-ориентированным преобразованиям,

– отметил политолог.

В то же время, следует понимать, что для успеха в переговорах о вступлении Украины необходимо заручиться и поддержкой Венгрии и Словакии, которые недавно достаточно остро высказывались против помощи Киеву и пытаются блокировать 50-миллионный пакет помощи ЕС, рассчитанный на 4 года.

Кроме того, Украину ждут непростые дискуссии относительно согласования работы украинских компаний на рынке ЕС. Это свидетельствуют последние примеры с "зерновым кризисом" и протестами польских перевозчиков на границе.

Поэтому не стоит ожидать, что после начала переговоров о вступлении Украины в ЕС нам удастся быстро пройти этот путь. Скорее всего, он займет несколько лет, ведь количество реформ, которых потребует Брюссель от Киева, увеличится в разы.

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Не помешает война

Война между Украиной и Россией не станет препятствием вступлению Украины в ЕС. Если бы это было незыблемым аргументом, Евросоюз бы даже не решился предоставить Киеву статус кандидата.

Ранее у Брюсселя находилось немало объяснений, почему Украина не готова быть в ЕС. Но то, что в настоящее время евроинтеграция Украины ускоренно продвигается, говорит о стратегическом стремлении Евросоюза видеть Украину в своем составе.

В Евросоюзе понимают, что членство Украины – это гарантия безопасности как для Киева, так и для Брюсселя. И если для НАТО вступление Украины невозможно из-за уставных ограничений, то Евросоюз членство Украины может усилить без рисков для глобальной безопасности, –

отметил Фесенко.

Дружественные Киеву страны ЕС будут делать все для них возможное, чтобы помочь Украине как можно быстрее победить в войне, чтобы сохранить экономический потенциал будущего члена. Поэтому в дальнейшей евроинтеграции Украины главным вызовом будет не война, а наша способность продолжать реформы.

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