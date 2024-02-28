Оружие для Украины: Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением, где можно найти дополнительные средства

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время, чтобы заговорить о закупке военной техники для Украины за средства, полученные из сверхприбылей от замороженных активов России. Она подчеркнула, что это будет лучший путь инвестирования денег страны-агрессора.

Об этом она сказала, обращаясь к Европарламенту, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге. По ее словам, эти деньги должны пойти именно на военные нужды Украины, чтобы обеспечить мир в Европе.

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Сверхприбыли от замороженных российских активов предлагают передать на закупку оружия

Президент Еврокомиссии предложила использовать сверхприбыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

Не может быть большего символа и лучшего использования этих денег, чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Президент ЕК также анонсировала открытие Офиса оборонных инноваций в Киеве. Фон дер Ляйен отмечает, что эта площадка приблизит Украину к ЕС и станет платформой для обмена опытом с государствами – членами Евросоюза в инновациях промышленной обороны.

Обращаясь к евродепутатам, президент Еврокомиссии призвала начать срочно действовать и инвестировать в европейскую безопасность из-за угрозы со стороны авторитарных режимов в мире.

"Путин использовал дивиденды мира, чтобы подготовиться к своей войне. В результате мир стал таким же опасным, каким он был в течение многих поколений. Жестокая захватническая война России против Украины продолжается уже третий год и является более укоренившейся и интенсивной, чем когда-либо", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен говорит, что Европа уже начала осознавать масштабы вызова, но впереди много работы. По ее словам, страны ЕС должны быть готовы к возможному конфликту, хотя его можно и не допустить. В конце концов, оборонно-промышленный комплекс ЕС должен активизировать работу.

Угроза войны может быть неизбежной, но это не невозможно. Риски войны не следует преувеличивать, но к ним следует быть готовыми. И это начинается со срочной необходимости восстановить, пополнить и модернизировать вооруженные силы государств-членов,

– добавила Урсула фон дер Ляйен.

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