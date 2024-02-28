Оружие для Украины: Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением, где можно найти дополнительные средства
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время, чтобы заговорить о закупке военной техники для Украины за средства, полученные из сверхприбылей от замороженных активов России. Она подчеркнула, что это будет лучший путь инвестирования денег страны-агрессора.
Об этом она сказала, обращаясь к Европарламенту, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге. По ее словам, эти деньги должны пойти именно на военные нужды Украины, чтобы обеспечить мир в Европе.
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Сверхприбыли от замороженных российских активов предлагают передать на закупку оружия
Президент Еврокомиссии предложила использовать сверхприбыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.
Не может быть большего символа и лучшего использования этих денег, чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни,
– сказала Урсула фон дер Ляйен.
Президент ЕК также анонсировала открытие Офиса оборонных инноваций в Киеве. Фон дер Ляйен отмечает, что эта площадка приблизит Украину к ЕС и станет платформой для обмена опытом с государствами – членами Евросоюза в инновациях промышленной обороны.
Обращаясь к евродепутатам, президент Еврокомиссии призвала начать срочно действовать и инвестировать в европейскую безопасность из-за угрозы со стороны авторитарных режимов в мире.
"Путин использовал дивиденды мира, чтобы подготовиться к своей войне. В результате мир стал таким же опасным, каким он был в течение многих поколений. Жестокая захватническая война России против Украины продолжается уже третий год и является более укоренившейся и интенсивной, чем когда-либо", – подчеркнула глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен говорит, что Европа уже начала осознавать масштабы вызова, но впереди много работы. По ее словам, страны ЕС должны быть готовы к возможному конфликту, хотя его можно и не допустить. В конце концов, оборонно-промышленный комплекс ЕС должен активизировать работу.
Угроза войны может быть неизбежной, но это не невозможно. Риски войны не следует преувеличивать, но к ним следует быть готовыми. И это начинается со срочной необходимости восстановить, пополнить и модернизировать вооруженные силы государств-членов,
– добавила Урсула фон дер Ляйен.
Закупят ли 800 тысяч снарядов для Украины
- Президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия нашла в третьих странах мира 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы выкупить для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155 и 122 мм.
- Один из главных вопросов – финансирование закупки. В то же время министр иностранных дел Чехии призвал ЕС быть гибким в вопросе военной помощи.
- Журналисты Bloomberg 27 февраля сообщили, что Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы. Это нужно, чтобы быстрее доставить необходимое военное оборудование в Украину, поскольку вооруженные силы нашего государства сталкиваются с продолжением наступления России.
- В то же время в Бундестаге заявили, что Франция, Греция и Кипр заблокировали решение покупать снаряды за пределами Европы.